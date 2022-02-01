https://sputnik-georgia.ru/20220201/ilon-mask-zablokiroval-v-sotssetyakh-fanata-kotoryy-poprosil-u-nego-dengi-264041584.html

Илон Маск заблокировал в соцсетях фаната, который попросил у него деньги

Илон Маск заблокировал в соцсетях фаната, который попросил у него деньги

Молодой человек рассчитывал потратить деньги на образование в колледже или автомобиль Tesla Model 3 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T10:38+0400

2022-02-01T10:38+0400

2022-02-01T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев— Sputnik. Девятнадцатилетний студент из Флориды Джек Суини попросил у главы компаний Tesla и SpaceX, бизнесмена и изобретателя Илона Маска деньги, а тот его заблокировал в социальных сетях.Дело было так: Суини создал в Twitter аккаунт, где посредством бота отслеживает перемещения личного самолета миллиардера, и в ответ на просьбу прекратить "слежку" попросил у Маска 50 тысяч долларов.По информации молодого человека, осенью 2021 года Маск сам связался с ним и попросил отключить аккаунт в обмен на пять тысяч долларов, опасаясь за свою безопасность. Суини, в свою очередь, выступил с встречным предложением и попросил у миллиардера 50 тысяч долларов, которые рассчитывал потратить на образование в колледже или автомобиль Tesla Model 3. В итоге в воскресенье Маск заблокировал юношу во всех соцсетях."Столько времени и усилий туда ушло, пять тысяч не хватит, чтобы заставить меня все бросить", – говорит Суини, отмечая, что миллиардер, должно быть, очень зол.Однако Суини не унывает и надеется, что Маск все же вернется к переговорам. Кроме того, студент также запустил собственный бизнес по отслеживанию самолетов других известных фигур, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса. "Фирмы, которые занимаются отслеживанием полетов, в год зарабатывают миллионы. Я был бы доволен, если бы смог получать хотя бы небольшую долю от того дохода, что есть у них", – рассказал Суини.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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илон маск, шоу-бизнес, зарубежные звезды