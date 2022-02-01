https://sputnik-georgia.ru/20220201/ne-bud-durakom-morgenshterna-prizvali-pomoch-khlebnikovoy-posle-pozhara-264017780.html
"Не будь дураком": Моргенштерна призвали помочь Хлебниковой после пожара
"Не будь дураком": Моргенштерна призвали помочь Хлебниковой после пожара
56-летняя Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в ноябре
2022-02-01T07:07+0400
2022-02-01T07:07+0400
2022-02-01T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Популярного российского рэпера Моргенштерна призвали помочь певице Марине Хлебниковой, квартира которой сгорела после пожара.56-летняя Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в ноябре. Артистка попала в больницу, где провела несколько месяцев. Недавно Марину выписали.Теперь квартирный вопрос артистки – одна из самых обсуждаемых тем. Артист Александр Песков предположил, чтобы решить этот вопрос может именно Моргенштерн.Ранее и Андрей Малахов предлагал свой вариант решения проблемы. Телеведущий предложил россиянам "скинуться" на ремонт квартиры Хлебниковой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, российский шоу-бизнес, марина хлебникова
"Не будь дураком": Моргенштерна призвали помочь Хлебниковой после пожара
56-летняя Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в ноябре
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Популярного российского рэпера Моргенштерна призвали помочь певице Марине Хлебниковой, квартира которой сгорела после пожара.
56-летняя Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в ноябре. Артистка попала в больницу, где провела несколько месяцев. Недавно Марину выписали.
Теперь квартирный вопрос артистки – одна из самых обсуждаемых тем. Артист Александр Песков предположил, чтобы решить этот вопрос может именно Моргенштерн.
"Может Моргенштерн Хлебниковой деньги даст? Все-таки именитая певица. У нее несчастье. Не будь дураком. Если у тебя бабки есть, то тихо отойди и отдай. Директору, например, или родственникам. Это лучше, чем телефоны дарить. А может и фанаты помогут", – заявил Песков в эфире шоу "Ты не поверишь!".
Ранее и Андрей Малахов предлагал свой вариант решения проблемы. Телеведущий предложил россиянам "скинуться" на ремонт квартиры Хлебниковой.
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