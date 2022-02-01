https://sputnik-georgia.ru/20220201/rianna-zhdet-rebenka--chto-izvestno-o-pervoy-beremennosti-pevitsy-264043903.html

Рианна ждет ребенка – что известно о первой беременности певицы?

Рианна ждет ребенка – что известно о первой беременности певицы?

Источники из окружения певицы и ее возлюбленного A$AP Rocky раскрыли детали о личной жизни будущих родителей

2022-02-01T11:37+0400

2022-02-01T11:37+0400

2022-02-01T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Сети появились подробности о первой беременности поп-певицы Рианны – звезда и ее возлюбленный рэпер A$AP Rocky не могут дождаться появления малыша на свет. 31 января стало известно, что 33-летняя Рианна беременна. И хотя сама звезда и ее избранник никак не прокомментировали эту новость, они с радостью показали новые снимки с округлившимся животом певицы. Фотографии, сделанные уличными фотографами, попали в Сеть и произвели настоящий ажиотаж среди фанатов. На фото беременная Рианна предстала в длинном, ярко-розовом пуховике от Chanel, голубых джинсах с рваными коленями и винтажных украшениях. Пользователи Сети предположили, что звезда находится на втором триместре беременности. Источники People раскрыли подробности о первой беременности звездной пары и узнали, что Рианна находится на седьмом небе от счастья. Также он рассказал о том, как A$AP Rocky воспринял новость о своем отцовстве. Рэпер засыпал возлюбленную цветами и подарками, которые едва ли поместились в их доме. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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беременность, рианна, шоу-бизнес, зарубежные звезды