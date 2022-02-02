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Ассоциация ресторанов Грузии приветствует отмену "зеленых паспортов"
Ассоциация ресторанов Грузии приветствует отмену "зеленых паспортов"
Из-за "зеленых паспортов" многие рестораны закрылись или сократили штат, поэтому люди остались без работы, отметили предприниматели 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T13:31+0400
2022-02-02T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. "Зеленые паспорта" (QR-коды) не имели никакого смысла, очереди за прививками все равно не выстроились, заявил президент Ассоциации ресторанов Грузии Коте Габричидзе.Накануне власти Грузии приняли решение отменить обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных заведений. Между тем, суточный прирост количества инфицированных коронавирусом в Грузии в последнее время бьет рекорды. В среду зафиксировано более 26 тысяч новых случаев, тогда как еще в середине января было около 5 тысяч. По его словам, из-за системы "зеленых паспортов" многие рестораны закрылись, приостановили работу, сократили штат и люди остались без работы.Как отметил Габричидзе, изначально власти допустили ошибку, так как решение принимать или нет невакцинированных граждан рестораны должны были принимать сами, на добровольной основе.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. "Нет смысла": как жители Грузии отреагировали на отмену "зеленых паспортов"?>>Сами "зеленые паспорта" не отменяли в Грузии, так как они необходимы для поездок за границу. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа). Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Ассоциация ресторанов Грузии приветствует отмену "зеленых паспортов"
13:31 02.02.2022 (обновлено: 13:52 02.02.2022)
Из-за "зеленых паспортов" многие рестораны закрылись или сократили штат, поэтому люди остались без работы, отметили предприниматели
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. "Зеленые паспорта" (QR-коды) не имели никакого смысла, очереди за прививками все равно не выстроились, заявил президент Ассоциации ресторанов Грузии Коте Габричидзе.
Накануне власти Грузии приняли решение отменить обязательное предъявление "зеленых паспортов" при посещении общественных заведений. Между тем, суточный прирост количества инфицированных коронавирусом в Грузии в последнее время бьет рекорды. В среду зафиксировано более 26 тысяч новых случаев, тогда как еще в середине января было около 5 тысяч.
"Мы обратились с письмом к премьеру, чтобы решение было приостановлено, так как стало уже понятно, что с медицинcкой точки зрения в этом нет никакого смысла. Очередей на прививки не было ни в декабре, ни в последнее время", – сказал Габричидзе в эфире Аджарского телевидения.
По его словам, из-за системы "зеленых паспортов" многие рестораны закрылись, приостановили работу, сократили штат и люди остались без работы.
Как отметил Габричидзе, изначально власти допустили ошибку, так как решение принимать или нет невакцинированных граждан рестораны должны были принимать сами, на добровольной основе.
Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.
Сами "зеленые паспорта" не отменяли в Грузии, так как они необходимы для поездок за границу. QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа).
Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.
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