https://sputnik-georgia.ru/20220203/glaz-ne-otorvat-khodchenkova-predstavila-film-drugoe-imya--264109082.html

Глаз не оторвать: Ходченкова представила фильм "Другое имя"

Глаз не оторвать: Ходченкова представила фильм "Другое имя"

Знаменитая актриса выглядела бесподобно и привела в восторг всех своих звездных друзей

2022-02-03T11:57+0400

2022-02-03T11:57+0400

2022-02-03T11:57+0400

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светлана ходченкова

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова представила свой новый фильм "Другое имя" – на звездной тусовке звезда появилась в сногсшибательном образе. В Москве состоялась премьера авторского кино "Другое имя" от режиссера Веты Гераськиной. Главная роль в ленте досталась актрисе Светлане Ходченковой, которая также попробовала себя в роли продюсера. Посмотреть фильм о героине, жизнь которой рушится из-за тайн прошлого, пришли звезды российского кино. Для премьерного показа Ходченкова выбрала очень элегантный образ – черное платье в пол. Свой наряд актриса дополнила золотистыми украшениями от Bulgari с драгоценными камнями. Светлана выглядела просто бесподобно! На премьеру приехали Юля Снигирь с мужем Евгением Цыгановым, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Саша Бортич и другие звезды кино и телевидения. Каждый из присутствующих сделал комплимент главной звезде фильма, отметив ее красоту и чувство стиля. Фанаты также не поскупились на лестные комплименты в Сети. "Как статуэтка", "Глаз не оторвать", "Светлана как всегда обворожительна", "Самая красивая актриса", "В чем рецепт ее красоты?" – прокомментировали поклонники. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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светлана ходченкова, российский шоу-бизнес