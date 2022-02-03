https://sputnik-georgia.ru/20220203/upitannaya-bryunetka-ivleeva-shokirovala-set-svoim-vidom-264123116.html

"Упитанная брюнетка": Ивлеева шокировала Сеть своим видом

"Упитанная брюнетка": Ивлеева шокировала Сеть своим видом

Звезда "Орла и решки" показала, как выглядела шесть лет назад - ее узнали далеко не все поклонники

2022-02-03T16:51+0400

2022-02-03T16:51+0400

2022-02-03T16:51+0400

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настя ивлеева

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева шокировала Сеть: звезда показала, как выглядела шесть лет назад. Ивлеева прославилась после участия в шоу о путешествиях "Орел и решка", а после стала популярной в Инстаграм. Настя никогда не скрывала, что ее путь к успеху сопровождался трудностями и выглядела она совсем не так, как сейчас. Чтобы поклонники смогли ощутить разницу, Ивлеева поделилась архивным снимком в Инстаграм. На фото 2014-го года звезда запечатлена в разных образах. В черной футболке и толстовке, а также в белом свитшоте и шортах. Интересно и то, что на всех кадрах Ивлеева - яркая брюнетка и выглядит практически неузнаваемой. "Это я с сеструхой на хайпе в 2014-м", - подписала серию фото блогер и вызвала настоящий ажиотаж в соцсети. "Патимейкер"; "Настя опасная"; "Сначала подумала, что Настя это блондинка справа"; "Настю брюнетку не узнать"; "Упитанная"; "Лайк. Годный контент", - написали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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настя ивлеева, российский шоу-бизнес