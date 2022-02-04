https://sputnik-georgia.ru/20220204/bog-morgenshtern-vernetsya-pochemu-zhiteli-kurgana-oskorbilis-264158395.html
"Бог Моргенштерн вернется": почему жители Кургана оскорбились?
"Бог Моргенштерн вернется": почему жители Кургана оскорбились?
Так Бог или Дьявол? Все смешалось вокруг Моргенштерна и, судя по всему, дальше будет только интересней и интересней
2022-02-04T07:04+0400
2022-02-04T07:04+0400
2022-02-04T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В городе Курган появились баннеры с надписью: "Бог Моргенштерн вернется 22.02.2022".Жители города заметили баннер и отправили снимок в местное СМИ, спросив, не оскорбляет ли надпись чувства верующих.Позже издание обратилось к пресс-секретарю NFT-игры, так как, оказалось, что при переходе по ссылке в QR-коде, это реклама компьютерной игры.Представительница игры не сообщила, приедет ли сам Моргенштерн с концертом в Курган, и не рассказала про проект, предложив дождаться указанной на баннере даты. Но ответила на интересующий вопрос читателей.По ее словам, в данном случае этот персонаж игры, как и персонажи многих фильмов, никак не могут оскорбить чувства верующих, если не изображают конкретных Богов в неприглядном свете. "Многие Боги и во многих религиях и в предметах искусства были изображены с голым торсом, особенно если брать Олимп", — напомнила представительница игры.Отреагировали на происходящее и в пресс-службе Курганской епархии: там отметили, что не видят смысла комментировать "деятельность отдельных сомнительных персонажей".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
моргенштерн, российский шоу-бизнес
"Бог Моргенштерн вернется": почему жители Кургана оскорбились?
07:04 04.02.2022 (обновлено: 17:09 04.02.2022) Подписаться на
Так Бог или Дьявол? Все смешалось вокруг Моргенштерна и, судя по всему, дальше будет только интересней и интересней
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В городе Курган появились баннеры с надписью: "Бог Моргенштерн вернется 22.02.2022".
Жители города заметили баннер и отправили снимок в местное СМИ, спросив, не оскорбляет ли надпись чувства верующих.
Позже издание обратилось к пресс-секретарю NFT-игры, так как, оказалось, что при переходе по ссылке в QR-коде, это реклама компьютерной игры.
Представительница игры не сообщила, приедет ли сам Моргенштерн с концертом в Курган, и не рассказала про проект, предложив дождаться указанной на баннере даты. Но ответила на интересующий вопрос читателей.
"По поводу религиозных чувств верующих: само по себе использование слова "Бог" никак не оскорбляет чувств верующих. Согласно Конституции и комментариям к ней, в РФ признаются шесть официальных религий, религиозно-философские течения и иные формы веры. Мы не берем конкретного Бога конкретной религии", - сказала собеседница издания.
По ее словам, в данном случае этот персонаж игры, как и персонажи многих фильмов, никак не могут оскорбить чувства верующих, если не изображают конкретных Богов в неприглядном свете.
"Многие Боги и во многих религиях и в предметах искусства были изображены с голым торсом, особенно если брать Олимп", — напомнила представительница игры.
Отреагировали на происходящее и в пресс-службе Курганской епархии: там отметили, что не видят смысла комментировать "деятельность отдельных сомнительных персонажей".
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