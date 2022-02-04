https://sputnik-georgia.ru/20220204/bog-morgenshtern-vernetsya-pochemu-zhiteli-kurgana-oskorbilis-264158395.html

"Бог Моргенштерн вернется": почему жители Кургана оскорбились?

"Бог Моргенштерн вернется": почему жители Кургана оскорбились?

Так Бог или Дьявол? Все смешалось вокруг Моргенштерна и, судя по всему, дальше будет только интересней и интересней

2022-02-04T07:04+0400

2022-02-04T07:04+0400

2022-02-04T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В городе Курган появились баннеры с надписью: "Бог Моргенштерн вернется 22.02.2022".Жители города заметили баннер и отправили снимок в местное СМИ, спросив, не оскорбляет ли надпись чувства верующих.Позже издание обратилось к пресс-секретарю NFT-игры, так как, оказалось, что при переходе по ссылке в QR-коде, это реклама компьютерной игры.Представительница игры не сообщила, приедет ли сам Моргенштерн с концертом в Курган, и не рассказала про проект, предложив дождаться указанной на баннере даты. Но ответила на интересующий вопрос читателей.По ее словам, в данном случае этот персонаж игры, как и персонажи многих фильмов, никак не могут оскорбить чувства верующих, если не изображают конкретных Богов в неприглядном свете. "Многие Боги и во многих религиях и в предметах искусства были изображены с голым торсом, особенно если брать Олимп", — напомнила представительница игры.Отреагировали на происходящее и в пресс-службе Курганской епархии: там отметили, что не видят смысла комментировать "деятельность отдельных сомнительных персонажей".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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