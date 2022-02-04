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От Birkin: Канье Уэст "осчастливил" подруг своей новой девушки
От Birkin: Канье Уэст "осчастливил" подруг своей новой девушки
Рэпер решил удивить не только свою возлюбленную, но и ее окружение. И сделал это с размахом
2022-02-04T15:25+0400
2022-02-04T15:25+0400
2022-02-04T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст удивил поклонников – музыкант решил подкупить подруг своей девушки Джулии Фокс и подарил им очень дорогие подарки. Роман Уэста и Фокс стал одним из самых обсуждаемых событий этого года. Пара захватила внимание фанатов и прессы, а все благодаря своим эпатажным выходам, образам и интервью. Рэпер постоянно пытается превратить новую возлюбленную в экс-жену. Он покупает девушке такие же наряды, как у Ким Кардашьян, и уже одевает ее подруг. Недавно Джулия отметила свое 33-летие и пригласила на праздник Канье. Фото и видео с праздника появились в Инстаграм. Канье выглядел очень счастливым и не отходил от новой возлюбленной. Также рэпер оказался в центре внимания гостей благодаря своим щедрым подаркам. Уэст вручил имениннице сумку от Birkin, что привело Джулию в восторг. А после этого решил задобрить всех ее подруг – каждая девушка получила похожую модель сумки от культового бренда. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
канье уэст, ким кардашьян, зарубежные звезды, шоу-бизнес
От Birkin: Канье Уэст "осчастливил" подруг своей новой девушки
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Рэпер решил удивить не только свою возлюбленную, но и ее окружение. И сделал это с размахом
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст удивил поклонников – музыкант решил подкупить подруг своей девушки Джулии Фокс и подарил им очень дорогие подарки.
Роман Уэста и Фокс стал одним из самых обсуждаемых событий этого года. Пара захватила внимание фанатов и прессы, а все благодаря своим эпатажным выходам, образам и интервью.
Рэпер постоянно пытается превратить новую возлюбленную в экс-жену. Он покупает девушке такие же наряды, как у Ким Кардашьян, и уже одевает ее подруг.
Недавно Джулия отметила свое 33-летие и пригласила на праздник Канье. Фото и видео с праздника появились в Инстаграм.
Канье выглядел очень счастливым и не отходил от новой возлюбленной. Также рэпер оказался в центре внимания гостей благодаря своим щедрым подаркам.
Уэст вручил имениннице сумку от Birkin, что привело Джулию в восторг. А после этого решил задобрить всех ее подруг – каждая девушка получила похожую модель сумки от культового бренда.
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