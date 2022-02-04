https://sputnik-georgia.ru/20220204/ot-birkin-kane-uest-oschastlivil-podrug-svoey-novoy-devushki--264145606.html

От Birkin: Канье Уэст "осчастливил" подруг своей новой девушки

От Birkin: Канье Уэст "осчастливил" подруг своей новой девушки

Рэпер решил удивить не только свою возлюбленную, но и ее окружение. И сделал это с размахом

2022-02-04T15:25+0400

2022-02-04T15:25+0400

2022-02-04T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст удивил поклонников – музыкант решил подкупить подруг своей девушки Джулии Фокс и подарил им очень дорогие подарки. Роман Уэста и Фокс стал одним из самых обсуждаемых событий этого года. Пара захватила внимание фанатов и прессы, а все благодаря своим эпатажным выходам, образам и интервью. Рэпер постоянно пытается превратить новую возлюбленную в экс-жену. Он покупает девушке такие же наряды, как у Ким Кардашьян, и уже одевает ее подруг. Недавно Джулия отметила свое 33-летие и пригласила на праздник Канье. Фото и видео с праздника появились в Инстаграм. Канье выглядел очень счастливым и не отходил от новой возлюбленной. Также рэпер оказался в центре внимания гостей благодаря своим щедрым подаркам. Уэст вручил имениннице сумку от Birkin, что привело Джулию в восторг. А после этого решил задобрить всех ее подруг – каждая девушка получила похожую модель сумки от культового бренда. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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канье уэст, ким кардашьян, зарубежные звезды, шоу-бизнес