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https://sputnik-georgia.ru/20220205/dlya-kogo-v-rossii-otmenili-karantin-264179577.html
Для кого в России отменили карантин?
Для кого в России отменили карантин?
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру
2022-02-05T17:58+0400
2022-02-05T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Главный санитарный врач России подписал постановление, отменяющее необходимость уходить на самоизоляцию тем, кто контактировал с больным коронавирусом, сообщает РИА Новости.До последнего времени контактировавшим с больным коронавирусом нужно было находиться в карантине в течение семи дней. Новшество вступит в силу в воскресенье.О том, что в России планируется постепенное смягчение ограничений, на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Это он объяснил особенностями течения болезни при заражении "омикроном"."Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе&gt;&gt;Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая заражения. К этому времени двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, россия

Для кого в России отменили карантин?

17:58 05.02.2022 (обновлено: 18:19 05.02.2022)
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру
ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Главный санитарный врач России подписал постановление, отменяющее необходимость уходить на самоизоляцию тем, кто контактировал с больным коронавирусом, сообщает РИА Новости.
До последнего времени контактировавшим с больным коронавирусом нужно было находиться в карантине в течение семи дней.
Новшество вступит в силу в воскресенье.
О том, что в России планируется постепенное смягчение ограничений, на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Это он объяснил особенностями течения болезни при заражении "омикроном".
"Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе>>
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая заражения. К этому времени двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.
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