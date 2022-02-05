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Для кого в России отменили карантин?
Для кого в России отменили карантин?
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру
2022-02-05T17:58+0400
2022-02-05T17:58+0400
2022-02-05T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Главный санитарный врач России подписал постановление, отменяющее необходимость уходить на самоизоляцию тем, кто контактировал с больным коронавирусом, сообщает РИА Новости.До последнего времени контактировавшим с больным коронавирусом нужно было находиться в карантине в течение семи дней. Новшество вступит в силу в воскресенье.О том, что в России планируется постепенное смягчение ограничений, на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Это он объяснил особенностями течения болезни при заражении "омикроном"."Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе>>Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая заражения. К этому времени двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, россия
Для кого в России отменили карантин?
17:58 05.02.2022 (обновлено: 18:19 05.02.2022) Подписаться на
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру
ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik.
Главный санитарный врач России подписал постановление, отменяющее необходимость уходить на самоизоляцию тем, кто контактировал с больным коронавирусом, сообщает РИА Новости
.
До последнего времени контактировавшим с больным коронавирусом нужно было находиться в карантине в течение семи дней.
Новшество
вступит в силу в воскресенье.
О том, что в России планируется постепенное смягчение ограничений, на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Это он объяснил особенностями течения болезни при заражении "омикроном".
Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая заражения. К этому времени двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.
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