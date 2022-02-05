https://sputnik-georgia.ru/20220205/dlya-kogo-v-rossii-otmenili-karantin-264179577.html

Для кого в России отменили карантин?

Для кого в России отменили карантин?

Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру

2022-02-05T17:58+0400

2022-02-05T17:58+0400

2022-02-05T18:19+0400

новости

россия

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ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Главный санитарный врач России подписал постановление, отменяющее необходимость уходить на самоизоляцию тем, кто контактировал с больным коронавирусом, сообщает РИА Новости.До последнего времени контактировавшим с больным коронавирусом нужно было находиться в карантине в течение семи дней. Новшество вступит в силу в воскресенье.О том, что в России планируется постепенное смягчение ограничений, на этой неделе заявил президент страны Владимир Путин. Это он объяснил особенностями течения болезни при заражении "омикроном"."Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе>>Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 177 282 новых случая заражения. К этому времени двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более 80 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает 4%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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