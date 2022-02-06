https://sputnik-georgia.ru/20220206/morgenshtern-stal-populyarnym-podarkom-ko-dnyu-valentina-264159583.html

Моргенштерн стал популярным подарком ко Дню Валентина

Моргенштерн стал популярным подарком ко Дню Валентина

В Краснодарском крае весьма творчески подходят к выбору подарка на День Святого Валентина

2022-02-06T07:06+0400

2022-02-06T07:06+0400

2022-02-06T09:21+0400

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн стал одним из самых популярных запросов для подарка ко Дню Святого Валентина в Краснодарском крае.Оказалось, что в Краснодарском крае творчески подходят к выбору подарка на День Святого Валентина. Среди популярных идей оказался "вызов" своего кумира."Поздравить с Днем всех влюбленных в Краснодаре может Ревва, Моргенштерн или Лолита. Стоит "звездный" визит всего 2 500 рублей. Правда, артисты не настоящие, а в виде ростовых кукол. Плюшевый Ревва, Моргенштерн или Лолита приедут по указанному адресу, станцуют и вручат подарок", - пишет krasnodarmediaСудя по всему, жители страны соскучились по Моргенштерну, ведь он уже не так часто проводит концерты в России в связи со своим переездом в Дубай. Алишеру пришлось покинуть страну в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, день святого валентина, подарки, российский шоу-бизнес