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https://sputnik-georgia.ru/20220207/soblyudaya-traditsii-chto-izvestno-o-svadbe-rianny-i-aap-rocky-264219605.html
Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?
Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?
Влюбленная и знаменитая пара готовится к рождению первенца и уже планирует торжество своей любви
2022-02-07T16:22+0400
2022-02-07T16:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу
рианна
светская хроника
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky скоро станут родителями, но пока готовятся к другому торжеству: детали свадьбы звезд попали в СМИ. Не так давно Рианна и ее бойфренд сообщили фанатам радостную новость о пополнении в своей семье. Влюбленную пару подловили во время прогулки, и певица даже не пыталась скрывать свой округлившийся живот. А теперь звезды хотят узаконить свои отношения. По данным журналистов The Mirror, свадьба Рианны и Асапа состоится в этом году. Они хотят пожениться сразу после рождения ребенка, и торжество пройдет у звезд на родине - на Барбадосе. Выбор был очевиден, так как семья Рианны живет на острове, и родственные связи самое важное в жизни певицы. "У них безумно тесная связь, и Рианна всегда была за традиционный уклад в семье. Они точно поженятся. Ри уже сказала друзьям, что мечтает остаться с ним навсегда и он ответил взаимностью. Пока нет особых планов по поводу времени, но это случится не раньше, чем родится малыш", - рассказал источник из окружения артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу, рианна, светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?

16:22 07.02.2022
© Instagram / rockyandrihПевцы Рианна и A$AP Rocky
Певцы Рианна и A$AP Rocky - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© Instagram / rockyandrih
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Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
Все материалы
Влюбленная и знаменитая пара готовится к рождению первенца и уже планирует торжество своей любви
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky скоро станут родителями, но пока готовятся к другому торжеству: детали свадьбы звезд попали в СМИ.
Не так давно Рианна и ее бойфренд сообщили фанатам радостную новость о пополнении в своей семье. Влюбленную пару подловили во время прогулки, и певица даже не пыталась скрывать свой округлившийся живот. А теперь звезды хотят узаконить свои отношения.
По данным журналистов The Mirror, свадьба Рианны и Асапа состоится в этом году. Они хотят пожениться сразу после рождения ребенка, и торжество пройдет у звезд на родине - на Барбадосе.
Выбор был очевиден, так как семья Рианны живет на острове, и родственные связи самое важное в жизни певицы.
"У них безумно тесная связь, и Рианна всегда была за традиционный уклад в семье. Они точно поженятся. Ри уже сказала друзьям, что мечтает остаться с ним навсегда и он ответил взаимностью. Пока нет особых планов по поводу времени, но это случится не раньше, чем родится малыш", - рассказал источник из окружения артистки.
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