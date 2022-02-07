https://sputnik-georgia.ru/20220207/soblyudaya-traditsii-chto-izvestno-o-svadbe-rianny-i-aap-rocky-264219605.html

Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?

Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?

Влюбленная и знаменитая пара готовится к рождению первенца и уже планирует торжество своей любви

2022-02-07T16:22+0400

2022-02-07T16:22+0400

2022-02-07T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky скоро станут родителями, но пока готовятся к другому торжеству: детали свадьбы звезд попали в СМИ. Не так давно Рианна и ее бойфренд сообщили фанатам радостную новость о пополнении в своей семье. Влюбленную пару подловили во время прогулки, и певица даже не пыталась скрывать свой округлившийся живот. А теперь звезды хотят узаконить свои отношения. По данным журналистов The Mirror, свадьба Рианны и Асапа состоится в этом году. Они хотят пожениться сразу после рождения ребенка, и торжество пройдет у звезд на родине - на Барбадосе. Выбор был очевиден, так как семья Рианны живет на острове, и родственные связи самое важное в жизни певицы. "У них безумно тесная связь, и Рианна всегда была за традиционный уклад в семье. Они точно поженятся. Ри уже сказала друзьям, что мечтает остаться с ним навсегда и он ответил взаимностью. Пока нет особых планов по поводу времени, но это случится не раньше, чем родится малыш", - рассказал источник из окружения артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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шоу, рианна, светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды