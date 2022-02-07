https://sputnik-georgia.ru/20220207/soblyudaya-traditsii-chto-izvestno-o-svadbe-rianny-i-aap-rocky-264219605.html
Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?
Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?
Влюбленная и знаменитая пара готовится к рождению первенца и уже планирует торжество своей любви
2022-02-07T16:22+0400
2022-02-07T16:22+0400
2022-02-07T16:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу
рианна
светская хроника
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264219474_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_9bb33b055069de307c517976612c5486.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky скоро станут родителями, но пока готовятся к другому торжеству: детали свадьбы звезд попали в СМИ. Не так давно Рианна и ее бойфренд сообщили фанатам радостную новость о пополнении в своей семье. Влюбленную пару подловили во время прогулки, и певица даже не пыталась скрывать свой округлившийся живот. А теперь звезды хотят узаконить свои отношения. По данным журналистов The Mirror, свадьба Рианны и Асапа состоится в этом году. Они хотят пожениться сразу после рождения ребенка, и торжество пройдет у звезд на родине - на Барбадосе. Выбор был очевиден, так как семья Рианны живет на острове, и родственные связи самое важное в жизни певицы. "У них безумно тесная связь, и Рианна всегда была за традиционный уклад в семье. Они точно поженятся. Ри уже сказала друзьям, что мечтает остаться с ним навсегда и он ответил взаимностью. Пока нет особых планов по поводу времени, но это случится не раньше, чем родится малыш", - рассказал источник из окружения артистки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264219474_0:0:1051:789_1920x0_80_0_0_c5746bc60c9319975cff9ab6ba118b7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
шоу, рианна, светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Соблюдая традиции: что известно о свадьбе Рианны и A$AP Rocky?
Подписаться на
Влюбленная и знаменитая пара готовится к рождению первенца и уже планирует торжество своей любви
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky скоро станут родителями, но пока готовятся к другому торжеству: детали свадьбы звезд попали в СМИ.
Не так давно Рианна и ее бойфренд сообщили фанатам радостную новость о пополнении в своей семье. Влюбленную пару подловили во время прогулки, и певица даже не пыталась скрывать свой округлившийся живот. А теперь звезды хотят узаконить свои отношения.
По данным журналистов The Mirror, свадьба Рианны и Асапа состоится в этом году. Они хотят пожениться сразу после рождения ребенка, и торжество пройдет у звезд на родине - на Барбадосе.
Выбор был очевиден, так как семья Рианны живет на острове, и родственные связи самое важное в жизни певицы.
"У них безумно тесная связь, и Рианна всегда была за традиционный уклад в семье. Они точно поженятся. Ри уже сказала друзьям, что мечтает остаться с ним навсегда и он ответил взаимностью. Пока нет особых планов по поводу времени, но это случится не раньше, чем родится малыш", - рассказал источник из окружения артистки.
Беременная Рианна ждет, когда A$AP Rocky позовет ее замуж
Рианна ждет ребенка
– что известно о первой беременности певицы?
Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила Сеть
Официально
: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.