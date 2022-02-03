https://sputnik-georgia.ru/20220203/beremennaya-rianna-zhdet-kogda-aap-rocky-pozovet-ee-zamuzh--264122158.html
Беременная Рианна ждет, когда A$AP Rocky позовет ее замуж
Беременная Рианна ждет, когда A$AP Rocky позовет ее замуж
Готов ли известный рэпер узаконить свои отношения с возлюбленной? Ответили источники из окружения звездной пары
2022-02-03T16:05+0400
2022-02-03T16:05+0400
2022-02-03T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна затаилась в ожидании: звезда мечтает выйти замуж за своего парня A$AP Rocky, но рэпер медлит с предложением. В конце января стало известно о первой беременности Рианны. В Сети появились кадры, сделанные во время прогулки певицы и ее бойфренда. На фото отчетливо видно, что звезда беременна и находится на втором триместре. А теперь стало известно, что Рианна хочет приблизить еще одно важное событие в своей жизни, о чем рассказали источники пары журналистам Hollywood Life."Рианна очень рада, что у нее будет малыш. Она надеется в скором времени стать невестой и выйти замуж, так как знает, что Асап ее человек. А теперь, когда все друзья и семья в курсе ее беременности, она невероятно счастлива. Это лучшее время в ее жизни", - отметил аноним. Ходят слухи, что рэпер давно догадывается о желании возлюбленной, но почему-то не спешит предлагать руку и сердце. Поклонники подозревают, что Асап готовит что-то грандиозное и запоминающееся. То, что Рианна запомнит на всю жизнь. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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рианна, беременность, зарубежные звезды, шоу-бизнес
Беременная Рианна ждет, когда A$AP Rocky позовет ее замуж
16:05 03.02.2022 (обновлено: 16:06 03.02.2022)
Готов ли известный рэпер узаконить свои отношения с возлюбленной? Ответили источники из окружения звездной пары
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна затаилась в ожидании: звезда мечтает выйти замуж за своего парня A$AP Rocky, но рэпер медлит с предложением.
В конце января стало известно о первой беременности Рианны. В Сети появились кадры, сделанные во время прогулки певицы и ее бойфренда. На фото отчетливо видно, что звезда беременна и находится на втором триместре.
А теперь стало известно, что Рианна хочет приблизить еще одно важное событие в своей жизни, о чем рассказали источники пары журналистам Hollywood Life.
"Рианна очень рада, что у нее будет малыш. Она надеется в скором времени стать невестой и выйти замуж, так как знает, что Асап ее человек. А теперь, когда все друзья и семья в курсе ее беременности, она невероятно счастлива. Это лучшее время в ее жизни", - отметил аноним.
Ходят слухи, что рэпер давно догадывается о желании возлюбленной, но почему-то не спешит предлагать руку и сердце. Поклонники подозревают, что Асап готовит что-то грандиозное и запоминающееся. То, что Рианна запомнит на всю жизнь.
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