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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220207/zhena-morgenshterna-pokhvastalas-roskoshnoy-zhiznyu--foto-264149191.html
Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО
Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО
Красиво жить не запретишь! Блогер Дилара радует подписчиков отличным чувством юмора и роскошной жизнью
2022-02-07T07:07+0400
2022-02-07T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
дубай
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна делится с подписчиками подробностями из жизни в Дубае вместе со своим возлюбленным.Обычно Дилара и Моргенштерн практически не выкладывают сторис или публикации из Дубая, однако девушка редко, но все же делает исключение.Так, на днях она поделилась кадрами своей "диеты", где показала большую порцию красной икры. Девушка забавно подписала сторис "Диета. День 1. Икорный".Известно, что пара переехала в Дубай после проблем с российскими властями, а именно в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, дубай, российский шоу-бизнес

Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО

07:07 07.02.2022
© Instagram / InfluesiiБлогер Дилара Зинатуллина
Блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© Instagram / Influesii
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Ника Ломидзе
Все материалы
Красиво жить не запретишь! Блогер Дилара радует подписчиков отличным чувством юмора и роскошной жизнью
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна делится с подписчиками подробностями из жизни в Дубае вместе со своим возлюбленным.
Обычно Дилара и Моргенштерн практически не выкладывают сторис или публикации из Дубая, однако девушка редко, но все же делает исключение.
Так, на днях она поделилась кадрами своей "диеты", где показала большую порцию красной икры. Девушка забавно подписала сторис "Диета. День 1. Икорный".
Известно, что пара переехала в Дубай после проблем с российскими властями, а именно в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.
В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.
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