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Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО

Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО

Красиво жить не запретишь! Блогер Дилара радует подписчиков отличным чувством юмора и роскошной жизнью

2022-02-07T07:07+0400

2022-02-07T07:07+0400

2022-02-07T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна делится с подписчиками подробностями из жизни в Дубае вместе со своим возлюбленным.Обычно Дилара и Моргенштерн практически не выкладывают сторис или публикации из Дубая, однако девушка редко, но все же делает исключение.Так, на днях она поделилась кадрами своей "диеты", где показала большую порцию красной икры. Девушка забавно подписала сторис "Диета. День 1. Икорный".Известно, что пара переехала в Дубай после проблем с российскими властями, а именно в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, дубай, российский шоу-бизнес