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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220202/zachem-zhena-morgenshterna-obratilas-k-medvedevoy-264055283.html
Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?
Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?
Оказывается, Евгения влюблена в Японию, в аниме и даже неплохо говорит по-японски
2022-02-02T07:08+0400
2022-02-02T07:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
япония
евгения медведева
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна – блогер Дилара Зинатуллина, обратилась за необычным советом к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.Дилара попросила Евгению посоветовать ей, какое аниме посмотреть, так как известно, что Медведева давняя поклонница японской мультипликации и в целом Японии.Медведева рассказала, что она отправила Диларе список из 50 аниме, которые она советует смотреть.Сама Медведева открыла свою любовь к аниме после сериала "Сейлор Мун". Диларе, как и другим девушкам, Евгения посоветовала начать с "Великого из бродячих псов", так как это аниме отличается обилием привлекательных мужских персонажей.Девушка не забыла и про парней. По ее мнению, им в качестве первого аниме хорошо подойдет "Токийский гуль".Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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япония, евгения медведева, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?

07:08 02.02.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДвукратный серебряный призер XXIII зимних Олимпийских игр Евгения Медведева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Двукратный серебряный призер XXIII зимних Олимпийских игр Евгения Медведева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Натия Кварцхава
Все материалы
Оказывается, Евгения влюблена в Японию, в аниме и даже неплохо говорит по-японски
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна – блогер Дилара Зинатуллина, обратилась за необычным советом к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
Дилара попросила Евгению посоветовать ей, какое аниме посмотреть, так как известно, что Медведева давняя поклонница японской мультипликации и в целом Японии.
Медведева рассказала, что она отправила Диларе список из 50 аниме, которые она советует смотреть.
Сама Медведева открыла свою любовь к аниме после сериала "Сейлор Мун". Диларе, как и другим девушкам, Евгения посоветовала начать с "Великого из бродячих псов", так как это аниме отличается обилием привлекательных мужских персонажей.
Девушка не забыла и про парней. По ее мнению, им в качестве первого аниме хорошо подойдет "Токийский гуль".
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