https://sputnik-georgia.ru/20220202/zachem-zhena-morgenshterna-obratilas-k-medvedevoy-264055283.html

Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?

Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?

Оказывается, Евгения влюблена в Японию, в аниме и даже неплохо говорит по-японски

2022-02-02T07:08+0400

2022-02-02T07:08+0400

2022-02-02T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна – блогер Дилара Зинатуллина, обратилась за необычным советом к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.Дилара попросила Евгению посоветовать ей, какое аниме посмотреть, так как известно, что Медведева давняя поклонница японской мультипликации и в целом Японии.Медведева рассказала, что она отправила Диларе список из 50 аниме, которые она советует смотреть.Сама Медведева открыла свою любовь к аниме после сериала "Сейлор Мун". Диларе, как и другим девушкам, Евгения посоветовала начать с "Великого из бродячих псов", так как это аниме отличается обилием привлекательных мужских персонажей.Девушка не забыла и про парней. По ее мнению, им в качестве первого аниме хорошо подойдет "Токийский гуль".Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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япония, евгения медведева, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес