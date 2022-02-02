https://sputnik-georgia.ru/20220202/zachem-zhena-morgenshterna-obratilas-k-medvedevoy-264055283.html
Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?
Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?
Оказывается, Евгения влюблена в Японию, в аниме и даже неплохо говорит по-японски
2022-02-02T07:08+0400
2022-02-02T07:08+0400
2022-02-02T07:08+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна – блогер Дилара Зинатуллина, обратилась за необычным советом к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.Дилара попросила Евгению посоветовать ей, какое аниме посмотреть, так как известно, что Медведева давняя поклонница японской мультипликации и в целом Японии.Медведева рассказала, что она отправила Диларе список из 50 аниме, которые она советует смотреть.Сама Медведева открыла свою любовь к аниме после сериала "Сейлор Мун". Диларе, как и другим девушкам, Евгения посоветовала начать с "Великого из бродячих псов", так как это аниме отличается обилием привлекательных мужских персонажей.Девушка не забыла и про парней. По ее мнению, им в качестве первого аниме хорошо подойдет "Токийский гуль".Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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япония, евгения медведева, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Зачем жена Моргенштерна обратилась к Медведевой?
Оказывается, Евгения влюблена в Японию, в аниме и даже неплохо говорит по-японски
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна – блогер Дилара Зинатуллина, обратилась за необычным советом к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
Дилара попросила Евгению посоветовать ей, какое аниме посмотреть, так как известно, что Медведева давняя поклонница японской мультипликации и в целом Японии.
Медведева рассказала, что она отправила Диларе список из 50 аниме, которые она советует смотреть.
Сама Медведева открыла свою любовь к аниме после сериала "Сейлор Мун". Диларе, как и другим девушкам, Евгения посоветовала начать с "Великого из бродячих псов", так как это аниме отличается обилием привлекательных мужских персонажей.
Девушка не забыла и про парней. По ее мнению, им в качестве первого аниме хорошо подойдет "Токийский гуль".
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