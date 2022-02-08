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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220208/morgenshtern-vozvraschaetsya-reper-anonsiroval-tur-po-evrope-264225139.html
Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе
Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе
Пора покорять Европу, подумал эпатажный рэпер и объявил свой первый евротур
2022-02-08T07:13+0400
2022-02-08T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн возвращается на сцену после недолгого перерыва – артист объявил о своем евротуре."Раз уж я решил возвращаться в эту *** медийную жизнь, я просто не могу не рассказать вам прекрасных новостей. По крайнее мере, прекрасных для меня. Лондон, Прага, весной мы у вас! Это евротур!" – говорит Моргенштерн.Моргенштерн давно не проводил концертов в России из-за проблем с властями. Сам Моргенштерн сейчас находится в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес, прага, лондон, дубай, европа

Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе

07:13 08.02.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Пора покорять Европу, подумал эпатажный рэпер и объявил свой первый евротур
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн возвращается на сцену после недолгого перерыва – артист объявил о своем евротуре.
"Раз уж я решил возвращаться в эту *** медийную жизнь, я просто не могу не рассказать вам прекрасных новостей. По крайнее мере, прекрасных для меня. Лондон, Прага, весной мы у вас! Это евротур!" – говорит Моргенштерн.
Моргенштерн давно не проводил концертов в России из-за проблем с властями. Сам Моргенштерн сейчас находится в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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