https://sputnik-georgia.ru/20220208/morgenshtern-vozvraschaetsya-reper-anonsiroval-tur-po-evrope-264225139.html

Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе

Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе

Пора покорять Европу, подумал эпатажный рэпер и объявил свой первый евротур

2022-02-08T07:13+0400

2022-02-08T07:13+0400

2022-02-08T07:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн возвращается на сцену после недолгого перерыва – артист объявил о своем евротуре."Раз уж я решил возвращаться в эту *** медийную жизнь, я просто не могу не рассказать вам прекрасных новостей. По крайнее мере, прекрасных для меня. Лондон, Прага, весной мы у вас! Это евротур!" – говорит Моргенштерн.Моргенштерн давно не проводил концертов в России из-за проблем с властями. Сам Моргенштерн сейчас находится в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

прага

лондон

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, прага, лондон, дубай, европа