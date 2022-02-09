https://sputnik-georgia.ru/20220209/beremennaya-rianna-posetila-veteranov-v-neozhidannom-naryade--264276088.html

Беременная Рианна посетила ветеранов в неожиданном наряде

Беременная Рианна посетила ветеранов в неожиданном наряде

Звезда, которую все привыкли видеть в ярких образах, выбрала простой и комфортный образ

2022-02-09T13:13+0400

2022-02-09T13:13+0400

2022-02-09T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна посетила ветеранов и удивила фанатов неожиданным выбором наряда – не все поклонники узнали яркую поп-звезду. О беременности Рианны репортеры узнали 31 января. Тогда в Сети появились редкие фото будущей матери и ее избранника A$AP Rocky. После этого певица не ушла в тень, а начала еще больше появляться на публике, демонстрируя самые яркие наряды. Но недавно сделала исключение из правил. На днях беременная Рианна побывала на встрече с ветеранами и удивила фанатов скромным оверсайз нарядом. Для встречи звезды выбрала комфортный наряд – черный спортивный костюм, состоящий из худи и удобных брюк, а также простые кеды. О приезде звезды СМИ узнали из Инстаграм активиста Сеннета Девермонта. Он поделился кадром, на котором позировал вместе с певицей. "Спасибо за то, что приехала и поделилась своей безграничной любовью и поддержкой. И спасибо за умение выслушать ветеранов, которые годами служили стране", – написал активист и добавил, что Рианна привезла всем нуждающимся одежду и еду. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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рианна, зарубежные звезды, шоу-бизнес