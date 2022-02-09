https://sputnik-georgia.ru/20220209/beremennaya-rianna-posetila-veteranov-v-neozhidannom-naryade--264276088.html
Беременная Рианна посетила ветеранов в неожиданном наряде
Беременная Рианна посетила ветеранов в неожиданном наряде
Звезда, которую все привыкли видеть в ярких образах, выбрала простой и комфортный образ
2022-02-09T13:13+0400
2022-02-09T13:13+0400
2022-02-09T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна посетила ветеранов и удивила фанатов неожиданным выбором наряда – не все поклонники узнали яркую поп-звезду. О беременности Рианны репортеры узнали 31 января. Тогда в Сети появились редкие фото будущей матери и ее избранника A$AP Rocky. После этого певица не ушла в тень, а начала еще больше появляться на публике, демонстрируя самые яркие наряды. Но недавно сделала исключение из правил. На днях беременная Рианна побывала на встрече с ветеранами и удивила фанатов скромным оверсайз нарядом. Для встречи звезды выбрала комфортный наряд – черный спортивный костюм, состоящий из худи и удобных брюк, а также простые кеды. О приезде звезды СМИ узнали из Инстаграм активиста Сеннета Девермонта. Он поделился кадром, на котором позировал вместе с певицей. "Спасибо за то, что приехала и поделилась своей безграничной любовью и поддержкой. И спасибо за умение выслушать ветеранов, которые годами служили стране", – написал активист и добавил, что Рианна привезла всем нуждающимся одежду и еду. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
рианна, зарубежные звезды, шоу-бизнес
Беременная Рианна посетила ветеранов в неожиданном наряде
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Звезда, которую все привыкли видеть в ярких образах, выбрала простой и комфортный образ
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна посетила ветеранов и удивила фанатов неожиданным выбором наряда – не все поклонники узнали яркую поп-звезду.
О беременности Рианны репортеры узнали 31 января. Тогда в Сети появились редкие фото будущей матери и ее избранника A$AP Rocky. После этого певица не ушла в тень, а начала еще больше появляться на публике, демонстрируя самые яркие наряды. Но недавно сделала исключение из правил.
На днях беременная Рианна побывала на встрече с ветеранами и удивила фанатов скромным оверсайз нарядом.
Для встречи звезды выбрала комфортный наряд – черный спортивный костюм, состоящий из худи и удобных брюк, а также простые кеды.
О приезде звезды СМИ узнали из Инстаграм активиста Сеннета Девермонта. Он поделился кадром, на котором позировал вместе с певицей.
"Спасибо за то, что приехала и поделилась своей безграничной любовью и поддержкой. И спасибо за умение выслушать ветеранов, которые годами служили стране", – написал активист и добавил, что Рианна привезла всем нуждающимся одежду и еду.
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