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Бывшая жена Меладзе отдыхает с дочками на Мальдивах - ФОТО

Бывшая жена Меладзе отдыхает с дочками на Мальдивах - ФОТО

Море, гармония, отдых и признание поклонников - что еще надо знаменитостям для счастья?! 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T17:22+0400

2022-02-09T17:22+0400

2022-02-09T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Бывшая супруга певца Валерия Меладзе – Ирина Малухина, делится кадрами с отдыха, который проводит с дочками Софьей и Ариной на Мальдивах.Малухина опубликовала фотографии с морского пляжа и фото дочерей у бассейна. Подписать пост экс-жена популярного артиста решила кратко, но емко: "Писать нечего. Полный аут. Всё…"В комментариях подписчики желают хорошего отдыха Ирине и девушкам, называя их красавицами."Просто красавица и мудрая. Здоровья и долгих лет жизни", "Хорошего отдыха! Красавицы", "Очень красиво и приятно. Отдохните и за меня. Ваша поклонница", - пишут под фото.Меладзе Арина также поделилась серией похожих фотографий, которые подписала: "Море волнуется… а я нет".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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валерий меладзе, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес