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Джей Ло впервые назвала причины разрыва с Беном Аффлеком

Джей Ло впервые назвала причины разрыва с Беном Аффлеком

Звезда поделилась своими прошлыми переживаниям и призналась, что именно "это разрушило" важные для нее отношения

2022-02-09T16:35+0400

2022-02-09T16:35+0400

2022-02-09T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес впервые назвала причины своего разрыва с Беном Аффлеком: об этом она рассказала в новом интервью. Лопес снялась для нового выпуска журнала Rolling Stone. В фотосессии для обложки певица предстала с новой прической и в ослепительном наряде, а после дала откровенное интервью, удивившее всех фанатов. Звезда рассказала о прошлых и настоящих отношениях с актером Беном Аффлеком. Напомним, что звезды сошлись почти что после 20-летнего перерыва в отношениях. Джей Ло решила раскрыть истинную причину своего расставания с возлюбленным, а также отметила, что больше не видит поводов для разрыва. "В тот момент мы были вместе, мы были влюблены. Это было лучшее время в моей жизни. Но наши отношения постоянно подвергались критике, и это все разрушало. Да, мы разошлись, так как были очень молоды и не понимали, что это было самым важным в жизни", - призналась артистка. Роман двух звезд начался на съемках фильма "Джильи" в 2002-м году. Пара была обручена, но так и не смогла дойти до алтаря. Звезды расстались, чтобы сойтись вновь, но лишь в 2021 году. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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дженнифер лопес, бен аффлек, зарубежные звезды, шоу-бизнес, светская хроника