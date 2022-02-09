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Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию
Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию
Зачем возвращаться оттуда, где тепло, заявила Дилара и заверила поклонников, что когда соскучится, обязательно вернется на родину
2022-02-09T07:14+0400
2022-02-09T07:14+0400
2022-02-09T07:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала, что пока не скучает по России.Недавно девушка провела прямой эфир с подписчиками, где отвечала на вопросы поклонников. Так один из пользователей спросил у Дилары, собирается ли она возвращаться в Россию.На что Дилара ответила, что пока она с Моргенштерном не планирует возвращаться на родину. Девушка заверила подписчиков, что если соскучится по дому, то обязательно приедет в Россию."Там холодно, а здесь тепло", – добавила блогер, отметив, что поэтому стоит проводить время в Дубае.Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес, дубай, россия
Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию
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Зачем возвращаться оттуда, где тепло, заявила Дилара и заверила поклонников, что когда соскучится, обязательно вернется на родину
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала, что пока не скучает по России.
Недавно девушка провела прямой эфир с подписчиками, где отвечала на вопросы поклонников. Так один из пользователей спросил у Дилары, собирается ли она возвращаться в Россию.
На что Дилара ответила, что пока она с Моргенштерном не планирует возвращаться на родину. Девушка заверила подписчиков, что если соскучится по дому, то обязательно приедет в Россию.
"Там холодно, а здесь тепло", – добавила блогер, отметив, что поэтому стоит проводить время в Дубае.
Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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