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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220210/viktoriya-bonya-vpervye-pokazala-foto-svoego-zhenikha--264319382.html
Виктория Боня впервые показала фото своего жениха
Виктория Боня впервые показала фото своего жениха
Экс-звезда "Дома-2" обрела свою любовь и решила раскрыть карты перед поклонниками в Инстаграм 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T16:59+0400
2022-02-10T16:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
виктория боня
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская ведущая Виктория Боня перестала скрывать своего жениха: снимок влюбленной пары появился в соцсетях звезды. Боня редко говорит о личной жизни, тем более афиширует ее. После расставания с отцом своей дочки, звезда хотела покорить сердце завидного холостяка - Марата Сафина, но дальше дружбы дело не продвинулось. И тогда ведущая переключила внимание на другого, а после показала кольцо на пальце и спровоцировала слухи о грядущей свадьбе. Поклонники долго не могли понять, кто же стал женихом Бони, и недавно звезда решила приоткрыть завесу тайны: Виктория опубликовала первое фото с таинственным возлюбленным. Для большей интриги артистка показала кадр, на котором ее мужчина позировал спиной к фотокамере. "Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону, гораздо меньше", - заявила звезда в подписи. Другие детали нового романа - имя, профессию и возраст возлюбленного, звезда раскрывать не стала, так же как и совместных планов с ним. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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виктория боня, российский шоу-бизнес

Виктория Боня впервые показала фото своего жениха

16:59 10.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Натия Кварцхава
Все материалы
Экс-звезда "Дома-2" обрела свою любовь и решила раскрыть карты перед поклонниками в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская ведущая Виктория Боня перестала скрывать своего жениха: снимок влюбленной пары появился в соцсетях звезды.
Боня редко говорит о личной жизни, тем более афиширует ее. После расставания с отцом своей дочки, звезда хотела покорить сердце завидного холостяка - Марата Сафина, но дальше дружбы дело не продвинулось. И тогда ведущая переключила внимание на другого, а после показала кольцо на пальце и спровоцировала слухи о грядущей свадьбе.
Поклонники долго не могли понять, кто же стал женихом Бони, и недавно звезда решила приоткрыть завесу тайны: Виктория опубликовала первое фото с таинственным возлюбленным. Для большей интриги артистка показала кадр, на котором ее мужчина позировал спиной к фотокамере.
"Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону, гораздо меньше", - заявила звезда в подписи.
Другие детали нового романа - имя, профессию и возраст возлюбленного, звезда раскрывать не стала, так же как и совместных планов с ним.
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