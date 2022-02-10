https://sputnik-georgia.ru/20220210/viktoriya-bonya-vpervye-pokazala-foto-svoego-zhenikha--264319382.html

Виктория Боня впервые показала фото своего жениха

Виктория Боня впервые показала фото своего жениха

Экс-звезда "Дома-2" обрела свою любовь и решила раскрыть карты перед поклонниками в Инстаграм 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T16:59+0400

2022-02-10T16:59+0400

2022-02-10T16:59+0400

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виктория боня

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская ведущая Виктория Боня перестала скрывать своего жениха: снимок влюбленной пары появился в соцсетях звезды. Боня редко говорит о личной жизни, тем более афиширует ее. После расставания с отцом своей дочки, звезда хотела покорить сердце завидного холостяка - Марата Сафина, но дальше дружбы дело не продвинулось. И тогда ведущая переключила внимание на другого, а после показала кольцо на пальце и спровоцировала слухи о грядущей свадьбе. Поклонники долго не могли понять, кто же стал женихом Бони, и недавно звезда решила приоткрыть завесу тайны: Виктория опубликовала первое фото с таинственным возлюбленным. Для большей интриги артистка показала кадр, на котором ее мужчина позировал спиной к фотокамере. "Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону, гораздо меньше", - заявила звезда в подписи. Другие детали нового романа - имя, профессию и возраст возлюбленного, звезда раскрывать не стала, так же как и совместных планов с ним. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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виктория боня, российский шоу-бизнес