https://sputnik-georgia.ru/20220210/zanaves-obmanutaya-banschikom-volochkova-vernulas-k-eks-vozlyublennomu-264316154.html

Занавес: обманутая банщиком Волочкова вернулась к экс-возлюбленному

Занавес: обманутая банщиком Волочкова вернулась к экс-возлюбленному

Скандальная балерина показала "говорящий" снимок и шокировала фанатов очередным поворотом в личной жизни 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T15:06+0400

2022-02-10T15:06+0400

2022-02-10T15:15+0400

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анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова снова пала жертвой любви – обманутая возлюбленным-банщиком артистка вернулась к экс-бойфренду. 46-летняя звезда балета рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым, которого встретила на проекте "Давай поженимся". Не успела артистка вернуться с совместного отпуска с новым возлюбленным, как призналась – мужчина обманул ее ожидания и хотел прославиться за ее счет, что он, естественно, отрицает. Но после нового поста в Инстаграм балерины все встало на свои места. Волочкова опубликовала неожиданный снимок с экс-бойфрендом Олегом, с которым рассталась весной 2021 года. Глядя на довольное лицо балерины на снимке, многие подписчики поняли, что она возобновила отношения с бывшим. И хотя звезда никак не прокомментировала этот слух, многие подозревают, что именно ради Олега артистка оставила банщика. "Олег вернулся?", "Я в шоке", "Что же с тобой, Настя? От одного к другому", "Быстро вы любовные дела решаете", "Наверное, он твоя судьба", "Ну все, сошлись", "Просто здравствуй, просто как дела", "Занавес", – прокомментировали фанаты под постом. Волочкова не смогла выдержать такого любопытства и критикующих замечаний, из-за чего скрыла комментарии публикации. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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анастасия волочкова, российский шоу-бизнес