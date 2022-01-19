https://sputnik-georgia.ru/20220119/balerina-v-shoke-anastasii-volochkovoy-grozit-arest-do-15-sutok--263733970.html

Балерина в шоке: Анастасии Волочковой грозит арест до 15 суток

Балерина в шоке: Анастасии Волочковой грозит арест до 15 суток

Неадекватное поведение примы балета привело к двум административным нарушениям и разбирательству в следственных органах

2022-01-19T16:27+0400

2022-01-19T16:27+0400

2022-01-19T16:27+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российской балерине Анастасии Волочковой грозит арест на 15 суток: по сообщениям Mash, артистку обвиняют в двух административных правонарушениях. Недавно Волочкова нашла новую любовь на передаче "Давай поженимся" и улетела отдыхать с новым возлюбленным. А теперь стало известно, что балерину задержали на борту самолета. Анастасия нарушала порядок: ругалась матом, кричала и отказывалась надевать маску. Неадекватное поведение балерины продолжилось и в отделении: звезда оскорбляла полицейских и размахивала руками. Также сообщается, что звезда была в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил канал Mash, в отношении Волочковой составлено два протокола: за "мелкое хулиганство" и "невыполнение правил поведения при ЧС". Материалы по факту оскорбления работников органов также переданы в следственный комитет. Балерине грозит арест на срок до 15 суток. Волочкова известна своим эпатажным поведением на публике: звезда не раз устраивала скандалы в общественных местах и смущала окружающих.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

анастасия волочкова, российский шоу-бизнес