Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220119/balerina-v-shoke-anastasii-volochkovoy-grozit-arest-do-15-sutok--263733970.html
Балерина в шоке: Анастасии Волочковой грозит арест до 15 суток
Балерина в шоке: Анастасии Волочковой грозит арест до 15 суток
Неадекватное поведение примы балета привело к двум административным нарушениям и разбирательству в следственных органах
2022-01-19T16:27+0400
2022-01-19T16:27+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259289018_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_555e199021b0609a22c8797bd5195d0a.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российской балерине Анастасии Волочковой грозит арест на 15 суток: по сообщениям Mash, артистку обвиняют в двух административных правонарушениях. Недавно Волочкова нашла новую любовь на передаче "Давай поженимся" и улетела отдыхать с новым возлюбленным. А теперь стало известно, что балерину задержали на борту самолета. Анастасия нарушала порядок: ругалась матом, кричала и отказывалась надевать маску. Неадекватное поведение балерины продолжилось и в отделении: звезда оскорбляла полицейских и размахивала руками. Также сообщается, что звезда была в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил канал Mash, в отношении Волочковой составлено два протокола: за "мелкое хулиганство" и "невыполнение правил поведения при ЧС". Материалы по факту оскорбления работников органов также переданы в следственный комитет. Балерине грозит арест на срок до 15 суток. Волочкова известна своим эпатажным поведением на публике: звезда не раз устраивала скандалы в общественных местах и смущала окружающих.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259289018_352:162:2866:2048_1920x0_80_0_0_2ba9d70c40cbacb6691b12e94f2ad756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анастасия волочкова, российский шоу-бизнес

Балерина в шоке: Анастасии Волочковой грозит арест до 15 суток

16:27 19.01.2022
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Подписаться на
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Неадекватное поведение примы балета привело к двум административным нарушениям и разбирательству в следственных органах
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российской балерине Анастасии Волочковой грозит арест на 15 суток: по сообщениям Mash, артистку обвиняют в двух административных правонарушениях.
Недавно Волочкова нашла новую любовь на передаче "Давай поженимся" и улетела отдыхать с новым возлюбленным. А теперь стало известно, что балерину задержали на борту самолета. Анастасия нарушала порядок: ругалась матом, кричала и отказывалась надевать маску.
Неадекватное поведение балерины продолжилось и в отделении: звезда оскорбляла полицейских и размахивала руками. Также сообщается, что звезда была в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил канал Mash, в отношении Волочковой составлено два протокола: за "мелкое хулиганство" и "невыполнение правил поведения при ЧС".
Материалы по факту оскорбления работников органов также переданы в следственный комитет. Балерине грозит арест на срок до 15 суток.
Волочкова известна своим эпатажным поведением на публике: звезда не раз устраивала скандалы в общественных местах и смущала окружающих.
Читайте также:
В парике жениха: Волочкова пришла на шоу "Давай поженимся" – ФОТО
Без средств? Анастасия Волочкова распродает свои квартиры
"Хочу развидеть это": Волочкова стала байкером и вызвала насмешки в Сети
"Певица еще та": запевшая Волочкова сравнила себя с Бузовой
"Когда ей найдут стилиста уже" – подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44Саакашвили может получить статус пострадавшего
16:26Врач рассказал, как лечить "омикрон" при первых симптомах
15:50"Господь защищает от всех испытаний" – Патриарх Грузии обратился к пастве
15:28Грузинский культурный центр появится на святом месте у реки Иордан
15:14Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео
15:13 На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео
15:05Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы
14:32В центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
13:53Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине
13:40Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики
13:27COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 января
12:59Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
12:26Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?
12:00Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
11:46Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
11:29Младенец стал жертвой ДТП в Рустави
11:00Пресс-конференция министров иностранных дел России и Германии - видео
10:56Еще один антирекорд! Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 728
10:31Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?
10:07Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз