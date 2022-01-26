https://sputnik-georgia.ru/20220126/volochkova-reshila-rodit-rebenka-vozlyublennomu-banschiku--263896470.html
Волочкова решила родить ребенка возлюбленному-банщику
Волочкова решила родить ребенка возлюбленному-банщику
Известная балерина решила оправдать "без пяти минут мужа" и удивила всех поклонников своего творчества
2022-01-26T15:22+0400
2022-01-26T15:22+0400
2022-01-26T15:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анастасия волочкова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова решилась на серьезный шаг – звезда оправдала нового бойфренда-банщика и заявила, что родит ему ребенка. Волочкова и банщик Сергей Кузнецов познакомились месяц назад, но уже планируют создать большую и крепкую семью. Балерину не смущает финансовое состояние избранника и его прошлое. Сергей не любит рассказывать о своей жизни, но СМИ узнали, что мужчина находится в розыске на родине на Украине, и это не единственный из его темных секретов. Впрочем, Волочкову не смущает скрытность возлюбленного и она готова не только выйти замуж, но и подарить банщику наследника. "Представьте, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся, и все у нас будет", – отметила Волочкова в интервью после скандального инцидента в самолете. Шокированные поклонники звезды не могут поверить в происходящее, просят балерину не спешить и присмотреться к новому бойфренду. Волочкова познакомилась с избранником на съемках передачи "Давай поженимся" и через пару дней после выхода выпуска в эфир, улетела с ним на Мальдивы. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
анастасия волочкова, российский шоу-бизнес
Волочкова решила родить ребенка возлюбленному-банщику
Известная балерина решила оправдать "без пяти минут мужа" и удивила всех поклонников своего творчества
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова решилась на серьезный шаг – звезда оправдала нового бойфренда-банщика и заявила, что родит ему ребенка.
Волочкова и банщик Сергей Кузнецов познакомились месяц назад, но уже планируют создать большую и крепкую семью. Балерину не смущает финансовое состояние избранника и его прошлое.
Сергей не любит рассказывать о своей жизни, но СМИ узнали, что мужчина находится в розыске на родине на Украине, и это не единственный из его темных секретов. Впрочем, Волочкову не смущает скрытность возлюбленного и она готова не только выйти замуж, но и подарить банщику наследника.
"Представьте, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся, и все у нас будет", – отметила Волочкова в интервью после скандального инцидента в самолете.
Шокированные поклонники звезды не могут поверить в происходящее, просят балерину не спешить и присмотреться к новому бойфренду.
Волочкова познакомилась с избранником на съемках передачи "Давай поженимся" и через пару дней после выхода выпуска в эфир, улетела с ним на Мальдивы.
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