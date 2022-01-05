https://sputnik-georgia.ru/20220105/volochkova-s-zhenikhom-banschikom-ot-guzeevoy-vzorvala-set---foto-263393444.html

Волочкова с женихом-банщиком "от Гузеевой" взорвала Сеть - ФОТО

Волочкова с женихом-банщиком "от Гузеевой" взорвала Сеть - ФОТО

Звезда отправилась отдыхать на Мальдивы и вышла на пляж в компании нового возлюбленного

2022-01-05T14:44+0400

2022-01-05T14:44+0400

2022-01-05T14:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

лариса гузеева

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f898362ad9a9f6573e9e936a0923548.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова взорвала Сеть: звезда похвасталась новым женихом из проекта "Давай поженимся". Чудо случилось с Волочковой перед Новым годом - звезда нашла новую любовь в лице директора банного комплекса Сергея. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся". На передаче Анастасия должна была исполнить роль "подружки невесты", но вместо этого начала открыто флиртовать с мужчиной и получила благословение Ларисы Гузеевой. После участия в шоу Волочкова и ее новый бойфренд отправились на Мальдивы: пара перестала скрывать свои чувства и появилась вместе на пляже. Недавно Волочкова обнародовала новый снимок с банщиком в Инстаграм и похвасталась своим счастьем. "Давай поженимся", спасибо! И спасибо, дорогие, за теплые слова. Я тоже желаю вам светлых, настоящих, искренних отношений", - подписала кадр звезда. "Шикарная пара"; "Ого, какие у вас тела"; "Вот это фигура у Сергея. Смотри, чтобы не увели"; "Да он качок", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лариса гузеева, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес