https://sputnik-georgia.ru/20220105/volochkova-s-zhenikhom-banschikom-ot-guzeevoy-vzorvala-set---foto-263393444.html
Волочкова с женихом-банщиком "от Гузеевой" взорвала Сеть - ФОТО
Волочкова с женихом-банщиком "от Гузеевой" взорвала Сеть - ФОТО
Звезда отправилась отдыхать на Мальдивы и вышла на пляж в компании нового возлюбленного
2022-01-05T14:44+0400
2022-01-05T14:44+0400
2022-01-05T14:44+0400
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лариса гузеева
анастасия волочкова
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова взорвала Сеть: звезда похвасталась новым женихом из проекта "Давай поженимся". Чудо случилось с Волочковой перед Новым годом - звезда нашла новую любовь в лице директора банного комплекса Сергея. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся". На передаче Анастасия должна была исполнить роль "подружки невесты", но вместо этого начала открыто флиртовать с мужчиной и получила благословение Ларисы Гузеевой. После участия в шоу Волочкова и ее новый бойфренд отправились на Мальдивы: пара перестала скрывать свои чувства и появилась вместе на пляже. Недавно Волочкова обнародовала новый снимок с банщиком в Инстаграм и похвасталась своим счастьем. "Давай поженимся", спасибо! И спасибо, дорогие, за теплые слова. Я тоже желаю вам светлых, настоящих, искренних отношений", - подписала кадр звезда. "Шикарная пара"; "Ого, какие у вас тела"; "Вот это фигура у Сергея. Смотри, чтобы не увели"; "Да он качок", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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лариса гузеева, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес
Волочкова с женихом-банщиком "от Гузеевой" взорвала Сеть - ФОТО
Звезда отправилась отдыхать на Мальдивы и вышла на пляж в компании нового возлюбленного
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова взорвала Сеть: звезда похвасталась новым женихом из проекта "Давай поженимся".
Чудо случилось с Волочковой перед Новым годом - звезда нашла новую любовь в лице директора банного комплекса Сергея. Пара познакомилась на шоу "Давай поженимся".
На передаче Анастасия должна была исполнить роль "подружки невесты", но вместо этого начала открыто флиртовать с мужчиной и получила благословение Ларисы Гузеевой.
После участия в шоу Волочкова и ее новый бойфренд отправились на Мальдивы: пара перестала скрывать свои чувства и появилась вместе на пляже.
Недавно Волочкова обнародовала новый снимок с банщиком в Инстаграм и похвасталась своим счастьем.
"Давай поженимся", спасибо! И спасибо, дорогие, за теплые слова. Я тоже желаю вам светлых, настоящих, искренних отношений", - подписала кадр звезда.
"Шикарная пара"; "Ого, какие у вас тела"; "Вот это фигура у Сергея. Смотри, чтобы не увели"; "Да он качок", - прокомментировали фанаты.
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