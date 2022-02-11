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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220211/eto-rabotaet-buzova-pokazala-trenirovku-dlya-idealnoy-figury---video-264357460.html
"Это работает": Бузова показала тренировку для идеальной фигуры - ВИДЕО
"Это работает": Бузова показала тренировку для идеальной фигуры - ВИДЕО
Артистка не перестает уделять время своему внешнему виду, даже во время непростых съемок в Африке
2022-02-11T16:33+0400
2022-02-11T16:33+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова порадовала фанатов: звезда записала свою тренировку для идеальной фигуры. Бузова улетела в командировку на съемки второго сезона шоу "Звезды в Африке". Несмотря на насыщенный график съемок, певица продолжает общаться с поклонниками в соцсетях. Недавно Ольга разместила новое, интересное видео в сторис Инстаграм и порадовала фанатов. Звезда облачилась в спортивную форму и записала свою интервальную тренировку: так Бузова показала, как поддерживает свою идеальную фигуру. Ольга в кроп-топе и обегающих лосинах вышла на улицу и приступила к выполнению необходимых упражнений. "Утро начинается со спорта. Впереди интервальная тренировка - одну минуту работаем, 30 секунд отдыхаем", - рассказала звезда. Первое упражнение от артистки - знаменитая планка. После звезда приступила к приседаниям, тренируя зону ягодиц и бедер. Также ведущая использовала маленькую хитрость - пластиковые бутылки с водой вместо привычных для всех гантелей. Они помогли Ольге завершить комплекс упражнений на увеличение мышц рук. Фанаты оценили старания звезды и поблагодарили ее за наглядный пример. Многие признались, что уже задумались над тем, чтобы навести фигуру к весне. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Это работает": Бузова показала тренировку для идеальной фигуры - ВИДЕО

16:33 11.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Артистка не перестает уделять время своему внешнему виду, даже во время непростых съемок в Африке
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова порадовала фанатов: звезда записала свою тренировку для идеальной фигуры.
Бузова улетела в командировку на съемки второго сезона шоу "Звезды в Африке". Несмотря на насыщенный график съемок, певица продолжает общаться с поклонниками в соцсетях. Недавно Ольга разместила новое, интересное видео в сторис Инстаграм и порадовала фанатов.
Звезда облачилась в спортивную форму и записала свою интервальную тренировку: так Бузова показала, как поддерживает свою идеальную фигуру. Ольга в кроп-топе и обегающих лосинах вышла на улицу и приступила к выполнению необходимых упражнений.
"Утро начинается со спорта. Впереди интервальная тренировка - одну минуту работаем, 30 секунд отдыхаем", - рассказала звезда.
Первое упражнение от артистки - знаменитая планка. После звезда приступила к приседаниям, тренируя зону ягодиц и бедер. Также ведущая использовала маленькую хитрость - пластиковые бутылки с водой вместо привычных для всех гантелей. Они помогли Ольге завершить комплекс упражнений на увеличение мышц рук.
Фанаты оценили старания звезды и поблагодарили ее за наглядный пример. Многие признались, что уже задумались над тем, чтобы навести фигуру к весне.
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