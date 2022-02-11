https://sputnik-georgia.ru/20220211/eto-rabotaet-buzova-pokazala-trenirovku-dlya-idealnoy-figury---video-264357460.html

"Это работает": Бузова показала тренировку для идеальной фигуры - ВИДЕО

"Это работает": Бузова показала тренировку для идеальной фигуры - ВИДЕО

Артистка не перестает уделять время своему внешнему виду, даже во время непростых съемок в Африке

2022-02-11T16:33+0400

2022-02-11T16:33+0400

2022-02-11T16:33+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252461482_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a519790e4b01550334922caddb278a48.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова порадовала фанатов: звезда записала свою тренировку для идеальной фигуры. Бузова улетела в командировку на съемки второго сезона шоу "Звезды в Африке". Несмотря на насыщенный график съемок, певица продолжает общаться с поклонниками в соцсетях. Недавно Ольга разместила новое, интересное видео в сторис Инстаграм и порадовала фанатов. Звезда облачилась в спортивную форму и записала свою интервальную тренировку: так Бузова показала, как поддерживает свою идеальную фигуру. Ольга в кроп-топе и обегающих лосинах вышла на улицу и приступила к выполнению необходимых упражнений. "Утро начинается со спорта. Впереди интервальная тренировка - одну минуту работаем, 30 секунд отдыхаем", - рассказала звезда. Первое упражнение от артистки - знаменитая планка. После звезда приступила к приседаниям, тренируя зону ягодиц и бедер. Также ведущая использовала маленькую хитрость - пластиковые бутылки с водой вместо привычных для всех гантелей. Они помогли Ольге завершить комплекс упражнений на увеличение мышц рук. Фанаты оценили старания звезды и поблагодарили ее за наглядный пример. Многие признались, что уже задумались над тем, чтобы навести фигуру к весне. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

ольга бузова, российский шоу-бизнес