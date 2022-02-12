https://sputnik-georgia.ru/20220212/morgenshterna-v-politiku-partiya-yabloko-priglasila-repera-264350929.html

Моргенштерна в политику: партия "Яблоко" пригласила рэпера

Моргенштерна в политику: партия "Яблоко" пригласила рэпера

Политика — только эта сфера осталась для Моргенштерна неосвенной. В музыка и бизнесе он приуспел

2022-02-12T07:04+0400

2022-02-12T07:04+0400

2022-02-12T07:04+0400

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дилара зинатуллина

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Российская партия "Яблоко" предложила рэперу Моргенштерну вступить в свои ряды и стать кандидатом на муниципальных выборах в следующем году в Москве.С этой инициативой выступил заместитель главы столичного отделения Кирилл Гончаров. А Моргенштерн отреагировал со свойственной ему иронией. "*** я думал в Apple зовут", – написал он.Гончаров сказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что очень рад тому, что рэпер отреагировал на приглашение, хоть и в ироничном ключе.Политик подчеркнул, что суть предложения была в том, чтобы продемонстрировать, что еще есть политические силы, которые готовы защищать их от давления и незаконного преследования."А что касается выборов, то, думаю, он еще может подумать. А почему бы и нет?" – сказал Гончаров.Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, дилара зинатуллина