https://sputnik-georgia.ru/20220212/morgenshterna-v-politiku-partiya-yabloko-priglasila-repera-264350929.html
Моргенштерна в политику: партия "Яблоко" пригласила рэпера
Моргенштерна в политику: партия "Яблоко" пригласила рэпера
Политика — только эта сфера осталась для Моргенштерна неосвенной. В музыка и бизнесе он приуспел
2022-02-12T07:04+0400
2022-02-12T07:04+0400
2022-02-12T07:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Российская партия "Яблоко" предложила рэперу Моргенштерну вступить в свои ряды и стать кандидатом на муниципальных выборах в следующем году в Москве.С этой инициативой выступил заместитель главы столичного отделения Кирилл Гончаров. А Моргенштерн отреагировал со свойственной ему иронией. "*** я думал в Apple зовут", – написал он.Гончаров сказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что очень рад тому, что рэпер отреагировал на приглашение, хоть и в ироничном ключе.Политик подчеркнул, что суть предложения была в том, чтобы продемонстрировать, что еще есть политические силы, которые готовы защищать их от давления и незаконного преследования."А что касается выборов, то, думаю, он еще может подумать. А почему бы и нет?" – сказал Гончаров.Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес, дилара зинатуллина
Моргенштерна в политику: партия "Яблоко" пригласила рэпера
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Политика – только эта сфера осталась для Моргенштерна неосвоенной. В музыке и бизнесе он преуспел
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Российская партия "Яблоко" предложила рэперу Моргенштерну вступить в свои ряды и стать кандидатом на муниципальных выборах в следующем году в Москве.
С этой инициативой выступил заместитель главы столичного отделения Кирилл Гончаров. А Моргенштерн отреагировал со свойственной ему иронией. "*** я думал в Apple зовут", – написал он.
Гончаров сказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что очень рад тому, что рэпер отреагировал на приглашение, хоть и в ироничном ключе.
Политик подчеркнул, что суть предложения была в том, чтобы продемонстрировать, что еще есть политические силы, которые готовы защищать их от давления и незаконного преследования.
"А что касается выборов, то, думаю, он еще может подумать. А почему бы и нет?" – сказал Гончаров.
Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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