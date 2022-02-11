https://sputnik-georgia.ru/20220211/sud-rf-vernul-v-politsiyu-delo-morgenshterna-o-propagande-narkotikov-264320236.html

Суд РФ вернул в полицию дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Суд РФ вернул в полицию дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner

2022-02-11T07:11+0400

2022-02-11T07:11+0400

2022-02-11T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российский суд вернул в полицию дело о пропаганде наркотиков против рэпера Алишера Моргенштерна.Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по ее краям изображено "растение, похожее на коноплю". Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner.Причиной возврата дела в полицию стало то, что протокол был составлен "в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности". Также суд отметил, что в материалах дела отсутствуют сведения, что Моргенштерн был извещен о дате и времени составления протокола.Звезда хип-хопа напомнил, что сделал эту татуировку пять лет назад, получается, что он все это время через все границы мира возил наркотики, задался вопросом Моргенштерн, а затем добавил: "Я контрабандист".Музыкант также выразил радость, что не сделал тату пистолета, "а то бы впаяли незаконный оборот оружия".Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в соцсетях". Артист из-за этих слов покинул Россию и уехал в Дубай.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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