https://sputnik-georgia.ru/20220211/sud-rf-vernul-v-politsiyu-delo-morgenshterna-o-propagande-narkotikov-264320236.html
Суд РФ вернул в полицию дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков
Суд РФ вернул в полицию дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков
Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner
2022-02-11T07:11+0400
2022-02-11T07:11+0400
2022-02-11T07:11+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российский суд вернул в полицию дело о пропаганде наркотиков против рэпера Алишера Моргенштерна.Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по ее краям изображено "растение, похожее на коноплю". Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner.Причиной возврата дела в полицию стало то, что протокол был составлен "в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности". Также суд отметил, что в материалах дела отсутствуют сведения, что Моргенштерн был извещен о дате и времени составления протокола.Звезда хип-хопа напомнил, что сделал эту татуировку пять лет назад, получается, что он все это время через все границы мира возил наркотики, задался вопросом Моргенштерн, а затем добавил: "Я контрабандист".Музыкант также выразил радость, что не сделал тату пистолета, "а то бы впаяли незаконный оборот оружия".Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в соцсетях". Артист из-за этих слов покинул Россию и уехал в Дубай.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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моргенштерн, российский шоу-бизнес
Суд РФ вернул в полицию дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков
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Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российский суд вернул в полицию дело о пропаганде наркотиков против рэпера Алишера Моргенштерна.
Дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по ее краям изображено "растение, похожее на коноплю". Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner.
Причиной возврата дела в полицию стало то, что протокол был составлен "в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности". Также суд отметил, что в материалах дела отсутствуют сведения, что Моргенштерн был извещен о дате и времени составления протокола.
"Целый совет ботаников собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля", – так прокомментировал происходящее сам Моргенштерн.
Звезда хип-хопа напомнил, что сделал эту татуировку пять лет назад, получается, что он все это время через все границы мира возил наркотики, задался вопросом Моргенштерн, а затем добавил: "Я контрабандист".
Музыкант также выразил радость, что не сделал тату пистолета, "а то бы впаяли незаконный оборот оружия".
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в соцсетях". Артист из-за этих слов покинул Россию и уехал в Дубай.
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