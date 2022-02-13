https://sputnik-georgia.ru/20220213/tak-legko-ne-otdelaetsya-morgenshtern-oproverg-slukhi-ob-emigratsii-264350511.html

"Так легко не отделается": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции

"Так легко не отделается": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции

Родину забыть не намерен, заявил хип-хоп исполнитель, который еще с конца прошлого года находится в Дубае

2022-02-13T07:08+0400

2022-02-13T07:08+0400

2022-02-13T07:08+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

дилара зинатуллина

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опроверг сообщения СМИ о возможной эмиграции из России.Ранее СМИ писали о том, что рэпер переехал в Дубай на постоянное место жительства. Более того, отмечалось, что Алишер продал имущество и бизнес в России.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес, дилара зинатуллина