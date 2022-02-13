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"Так легко не отделается": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции
"Так легко не отделается": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции
Родину забыть не намерен, заявил хип-хоп исполнитель, который еще с конца прошлого года находится в Дубае
2022-02-13T07:08+0400
2022-02-13T07:08+0400
2022-02-13T07:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опроверг сообщения СМИ о возможной эмиграции из России.Ранее СМИ писали о том, что рэпер переехал в Дубай на постоянное место жительства. Более того, отмечалось, что Алишер продал имущество и бизнес в России.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес, дилара зинатуллина
"Так легко не отделается": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции
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Родину забыть не намерен, заявил хип-хоп исполнитель, который еще с конца прошлого года находится в Дубае
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн опроверг сообщения СМИ о возможной эмиграции из России.
Ранее СМИ писали о том, что рэпер переехал в Дубай на постоянное место жительства. Более того, отмечалось, что Алишер продал имущество и бизнес в России.
Рэпер отреагировал на эти сообщения в своих сторис. Слухи о переезде в Дубай он прокомментировал так: "Россия от меня так легко не отделается".
Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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