https://sputnik-georgia.ru/20220214/dzhey-lo-pokazala-podarok-affleka-na-den-svyatogo-valentina---video--264423283.html
Джей Ло показала подарок Аффлека на День Святого Валентина - ВИДЕО
Джей Ло показала подарок Аффлека на День Святого Валентина - ВИДЕО
Звезда намекнула на то, что вечная любовь действительно возможна и растрогала всех поклонников
2022-02-14T16:34+0400
2022-02-14T16:34+0400
2022-02-14T16:34+0400
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дженнифер лопес
бен аффлек
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Американская певица Джей Ло рассказала о трогательном подарке возлюбленного: Бен Аффлек проявил свою креативность в День святого Валентина. Лопес получила неожиданный подарок от любимого в канун самого нежного праздника в году - 14 февраля. О сюрпризе от бойфренда звезда рассказала в новом интервью. По словам Лопес, Аффлек смонтировал милое видео на песню Дженнифер On My Way. В 4-минутном ролике поклонники смогли увидеть разные кадры с Джей Ло и ее возлюбленным. "Просмотр этого видео заставил меня задуматься о путешествии истинной любви, ее невероятных поворотах и том, что это чувство можно пронести на всю жизнь. Это растопило мое сердце. Эта видеозапись очень личная и особенная, поэтому я показала его самым преданным фанатам и близким людям", - заявила растроганная певица. До этого звезда рассказала о своих планах на День святого Валентина, и они оказались неожиданными. "Думаю, что мы пойдем на Суперкубок. Только вдвоем. И еще у нас есть кое-какие планы, но пока я не готова рассказать о них", - добавила Джей Ло. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
шоу, дженнифер лопес, бен аффлек, зарубежные звезды
Джей Ло показала подарок Аффлека на День Святого Валентина - ВИДЕО
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Звезда намекнула на то, что вечная любовь действительно возможна, и растрогала всех поклонников
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Американская певица Джей Ло рассказала о трогательном подарке возлюбленного: Бен Аффлек проявил свою креативность в День святого Валентина.
Лопес получила неожиданный подарок от любимого в канун самого нежного праздника в году - 14 февраля. О сюрпризе от бойфренда звезда рассказала в новом интервью.
По словам Лопес, Аффлек смонтировал милое видео на песню Дженнифер On My Way. В 4-минутном ролике поклонники смогли увидеть разные кадры с Джей Ло и ее возлюбленным.
"Просмотр этого видео заставил меня задуматься о путешествии истинной любви, ее невероятных поворотах и том, что это чувство можно пронести на всю жизнь. Это растопило мое сердце. Эта видеозапись очень личная и особенная, поэтому я показала его самым преданным фанатам и близким людям", - заявила растроганная певица.
До этого звезда рассказала о своих планах на День святого Валентина, и они оказались неожиданными.
"Думаю, что мы пойдем на Суперкубок. Только вдвоем. И еще у нас есть кое-какие планы, но пока я не готова рассказать о них", - добавила Джей Ло.
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