https://sputnik-georgia.ru/20220214/dzhey-lo-pokazala-podarok-affleka-na-den-svyatogo-valentina---video--264423283.html

Джей Ло показала подарок Аффлека на День Святого Валентина - ВИДЕО

Джей Ло показала подарок Аффлека на День Святого Валентина - ВИДЕО

Звезда намекнула на то, что вечная любовь действительно возможна и растрогала всех поклонников

2022-02-14T16:34+0400

2022-02-14T16:34+0400

2022-02-14T16:34+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу

дженнифер лопес

бен аффлек

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264033115_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_218c50fa5a2e22dac2848764f6971249.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Американская певица Джей Ло рассказала о трогательном подарке возлюбленного: Бен Аффлек проявил свою креативность в День святого Валентина. Лопес получила неожиданный подарок от любимого в канун самого нежного праздника в году - 14 февраля. О сюрпризе от бойфренда звезда рассказала в новом интервью. По словам Лопес, Аффлек смонтировал милое видео на песню Дженнифер On My Way. В 4-минутном ролике поклонники смогли увидеть разные кадры с Джей Ло и ее возлюбленным. "Просмотр этого видео заставил меня задуматься о путешествии истинной любви, ее невероятных поворотах и том, что это чувство можно пронести на всю жизнь. Это растопило мое сердце. Эта видеозапись очень личная и особенная, поэтому я показала его самым преданным фанатам и близким людям", - заявила растроганная певица. До этого звезда рассказала о своих планах на День святого Валентина, и они оказались неожиданными. "Думаю, что мы пойдем на Суперкубок. Только вдвоем. И еще у нас есть кое-какие планы, но пока я не готова рассказать о них", - добавила Джей Ло. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

шоу, дженнифер лопес, бен аффлек, зарубежные звезды