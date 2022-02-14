https://sputnik-georgia.ru/20220214/v-kompanii-drugoy-prints-garri-priekhal-na-superkubok-bez-megan-markl--264427307.html
В компании другой: принц Гарри приехал на Суперкубок без Меган Маркл
В компании другой: принц Гарри приехал на Суперкубок без Меган Маркл
Герцога Сассекского заметили в VIP-ложе в очень неожиданной компании. Фото папарацци попали в Сеть
2022-02-14T18:29+0400
2022-02-14T18:29+0400
2022-02-14T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Принц Гарри приехал на Суперкубок без жены Меган Маркл: компанию герцогу составила другая женщина. В прошедшее воскресенье в США состоялось важное событие года - Суперкубок - 2022. И пока одни звезды пели на сцене, другие наблюдали за игрой с трибун. И в их числе - младший внук королевы Британии. Гарри не смог избежать внимания прессы и попал на снимки уличных фотографов: информация о его приезде быстро просочилась в Твиттер. На фото Гарри предстал в компании знакомой женщины, но только не Меган Маркл. Рядом с ним оказалась его двоюродная сестра принцесса Евгения, которая недавно прилетела к нему из Британии. Родственники сидели на VIP-ложе и весело общались друг с другом, а также наблюдали за игроками на поле. "Ого, Евгения"; "Судя по всему, она прилетела к нему в гости"; "А где Меган?"; "Гарри похож на истинного американца"; "Теперь семья откажется общаться с Евгенией"; "Официально стал американцем", - прокомментировали фанаты королевства и принца в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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меган маркл, принц гарри, монархи, зарубежные звезды, шоу-бизнес
В компании другой: принц Гарри приехал на Суперкубок без Меган Маркл
18:29 14.02.2022 (обновлено: 18:33 14.02.2022) Подписаться на
Герцога Сассекского заметили в VIP-ложе в очень неожиданной компании. Фото папарацци попали в Сеть
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Принц Гарри приехал на Суперкубок без жены Меган Маркл: компанию герцогу составила другая женщина.
В прошедшее воскресенье в США состоялось важное событие года - Суперкубок - 2022. И пока одни звезды пели на сцене, другие наблюдали за игрой с трибун. И в их числе - младший внук королевы Британии.
Гарри не смог избежать внимания прессы и попал на снимки уличных фотографов: информация о его приезде быстро просочилась в Твиттер.
На фото Гарри предстал в компании знакомой женщины, но только не Меган Маркл. Рядом с ним оказалась его двоюродная сестра принцесса Евгения, которая недавно прилетела к нему из Британии.
Родственники сидели на VIP-ложе и весело общались друг с другом, а также наблюдали за игроками на поле.
"Ого, Евгения"; "Судя по всему, она прилетела к нему в гости"; "А где Меган?"; "Гарри похож на истинного американца"; "Теперь семья откажется общаться с Евгенией"; "Официально стал американцем", - прокомментировали фанаты королевства и принца в Сети.
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