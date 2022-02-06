https://sputnik-georgia.ru/20220206/nazad-v-buduschee-megan-markl-reshila-vozrodit-blog-o-svoey-lichnoy-zhizni-264030219.html

Назад в будущее: Меган Маркл решила возродить блог о своей личной жизни

Назад в будущее: Меган Маркл решила возродить блог о своей личной жизни

Свой блог Меган оставила после того, стала частью королевской семьи в 2017 году

2022-02-06T15:02+0400

2022-02-06T15:02+0400

2022-02-06T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует возобновить свой блог "The Tig", который перестала вести после того, как вошла в королевскую семью.Маркл раньше активно вела свой блог, однако после того, как стала частью королевской семьи в 2017 году, прекратила это делать. Там Меган говорила о личной жизни, делилась разными интервью со своим участием.Уже два года Меган Маркл не принадлежит королевской семье и потихоньку начинает возвращаться к светской жизни. Судя по всему, именно это и поспособствовало возвращению личного блога.Адвокат Маркл уже занимается осуществлением задуманного и подал заявку на регистрацию товарного знака. Дополнительным плюсом в возвращении блога будет и то, что это принесет супруге принца Гарри большую прибыль.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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принц гарри, меган маркл, шоу-бизнес, зарубежные звезды, монархи