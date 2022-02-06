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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220206/nazad-v-buduschee-megan-markl-reshila-vozrodit-blog-o-svoey-lichnoy-zhizni-264030219.html
Назад в будущее: Меган Маркл решила возродить блог о своей личной жизни
Назад в будущее: Меган Маркл решила возродить блог о своей личной жизни
Свой блог Меган оставила после того, стала частью королевской семьи в 2017 году
2022-02-06T15:02+0400
2022-02-06T15:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
шоу-бизнес
зарубежные звезды
монархи
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует возобновить свой блог "The Tig", который перестала вести после того, как вошла в королевскую семью.Маркл раньше активно вела свой блог, однако после того, как стала частью королевской семьи в 2017 году, прекратила это делать. Там Меган говорила о личной жизни, делилась разными интервью со своим участием.Уже два года Меган Маркл не принадлежит королевской семье и потихоньку начинает возвращаться к светской жизни. Судя по всему, именно это и поспособствовало возвращению личного блога.Адвокат Маркл уже занимается осуществлением задуманного и подал заявку на регистрацию товарного знака. Дополнительным плюсом в возвращении блога будет и то, что это принесет супруге принца Гарри большую прибыль.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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принц гарри, меган маркл, шоу-бизнес, зарубежные звезды, монархи

Назад в будущее: Меган Маркл решила возродить блог о своей личной жизни

15:02 06.02.2022
© AP Photo / Matt DunhamПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Свой блог Меган оставила после того, стала частью королевской семьи в 2017 году
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует возобновить свой блог "The Tig", который перестала вести после того, как вошла в королевскую семью.
Маркл раньше активно вела свой блог, однако после того, как стала частью королевской семьи в 2017 году, прекратила это делать. Там Меган говорила о личной жизни, делилась разными интервью со своим участием.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthМеган Маркл
Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
Меган Маркл
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Уже два года Меган Маркл не принадлежит королевской семье и потихоньку начинает возвращаться к светской жизни. Судя по всему, именно это и поспособствовало возвращению личного блога.
Адвокат Маркл уже занимается осуществлением задуманного и подал заявку на регистрацию товарного знака. Дополнительным плюсом в возвращении блога будет и то, что это принесет супруге принца Гарри большую прибыль.
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