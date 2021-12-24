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В честь Рождества: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
В честь Рождества: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Семейная фотография герцогов Сассекских очаровала всех интернет-пользователей, а все благодаря малышам Арчи и Лили
2021-12-24T11:09+0400
2021-12-24T12:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
в мире
принц гарри
меган маркл
зарубежные звезды
монархи
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл подготовили невероятный подарок для поклонников к Рождеству – герцоги поделились семейной фотографией, на которой впервые показали дочь Лили. В начале лета у принца и экс-актрисы родился второй ребенок – дочка, которую назвали Лилибет-Диана. Герцоги до сих пор лично не знакомили малышку с королевскими родственниками, а также не показывали ее снимки в Сети. Но официальная рождественская открытка пары изменила все. Семейный кадр Меган Маркл и принца Гарри появился в Инстаграм. На нем герцоги позировали вместе со своими наследниками – дочкой и сыном. На фото вся семья предстала в джинсах, кроме маленькой Лили, которая смеялась на руках у мамы в белом, нежном платье. Многие фанаты умилились не только первому снимку с дочкой герцогов, но и внешностью Арчи. Подросший мальчик стал больше похож на отца и дело не только в рыжей шевелюре. "Арчи – копия Гарри", "Чудесная семья", "Лилибет тоже рыженькая или мне кажется?", "Это восторг", "Настоящие американцы", – прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, принц гарри, меган маркл, зарубежные звезды, монархи

В честь Рождества: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

11:09 24.12.2021 (обновлено: 12:11 24.12.2021)
© AFP / ANGELA WEISSМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© AFP / ANGELA WEISS
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Семейная фотография герцогов Сассекских очаровала всех интернет-пользователей, а все благодаря малышам Арчи и Лили
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл подготовили невероятный подарок для поклонников к Рождеству – герцоги поделились семейной фотографией, на которой впервые показали дочь Лили.
В начале лета у принца и экс-актрисы родился второй ребенок – дочка, которую назвали Лилибет-Диана. Герцоги до сих пор лично не знакомили малышку с королевскими родственниками, а также не показывали ее снимки в Сети. Но официальная рождественская открытка пары изменила все.
Семейный кадр Меган Маркл и принца Гарри появился в Инстаграм. На нем герцоги позировали вместе со своими наследниками – дочкой и сыном.
На фото вся семья предстала в джинсах, кроме маленькой Лили, которая смеялась на руках у мамы в белом, нежном платье.
Многие фанаты умилились не только первому снимку с дочкой герцогов, но и внешностью Арчи. Подросший мальчик стал больше похож на отца и дело не только в рыжей шевелюре.
"Арчи – копия Гарри", "Чудесная семья", "Лилибет тоже рыженькая или мне кажется?", "Это восторг", "Настоящие американцы", – прокомментировали фанаты.
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