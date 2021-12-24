https://sputnik-georgia.ru/20211224/v-chest-rozhdestva-prints-garri-i-megan-markl-vpervye-pokazali-doch-263121892.html

В честь Рождества: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

В честь Рождества: принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

Семейная фотография герцогов Сассекских очаровала всех интернет-пользователей, а все благодаря малышам Арчи и Лили

2021-12-24T11:09+0400

2021-12-24T11:09+0400

2021-12-24T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл подготовили невероятный подарок для поклонников к Рождеству – герцоги поделились семейной фотографией, на которой впервые показали дочь Лили. В начале лета у принца и экс-актрисы родился второй ребенок – дочка, которую назвали Лилибет-Диана. Герцоги до сих пор лично не знакомили малышку с королевскими родственниками, а также не показывали ее снимки в Сети. Но официальная рождественская открытка пары изменила все. Семейный кадр Меган Маркл и принца Гарри появился в Инстаграм. На нем герцоги позировали вместе со своими наследниками – дочкой и сыном. На фото вся семья предстала в джинсах, кроме маленькой Лили, которая смеялась на руках у мамы в белом, нежном платье. Многие фанаты умилились не только первому снимку с дочкой герцогов, но и внешностью Арчи. Подросший мальчик стал больше похож на отца и дело не только в рыжей шевелюре. "Арчи – копия Гарри", "Чудесная семья", "Лилибет тоже рыженькая или мне кажется?", "Это восторг", "Настоящие американцы", – прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, принц гарри, меган маркл, зарубежные звезды, монархи