https://sputnik-georgia.ru/20220215/neozhidanno-beremennaya-rianna-vypuskaet-novyy-albom-264448618.html

Неожиданно: беременная Рианна выпускает новый альбом

Неожиданно: беременная Рианна выпускает новый альбом

Звезда пообещала всем преданным фанатам, что порадует их новыми хитами в самое ближайшее время

2022-02-15T12:31+0400

2022-02-15T12:31+0400

2022-02-15T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Беременная певица Рианна приятно удивила поклонников – звезда заявила, что готовит новый альбом. После шести лет тишины и неожиданных перемен в личной жизни Рианна решила взяться за старое и вернуться на поп-сцену. Звезда не оставит свой бренд нижнего белья и будет совмещать музыку с дизайном. По крайней мере, она пообещала это всем фанатам. В новом интервью Entertainment Weekly Рианна рассказала о своей беременности, а также подтвердила слухи о выпуске нового альбома. "Все это – захватывающее приключение для меня. Я принимаю все как должное, и поверьте, каждую неделю что-то меняется. И я просто кайфую от этого", – прокомментировала звезда свое положение, а также пошутила, что теперь ее больше всего тянет на пончики. "Да, вскоре вы получите от меня музыку", – заявила звезда. А когда репортер предположил, что артистка могла бы включить детские колыбельные в альбом, решила пресечь его фантазию. "Мои фанаты убили бы меня, если бы после долгого молчания я подсунула бы им колыбельную", – ответила Рианна.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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рианна, беременность, зарубежные звезды, шоу-бизнес