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С размахом: Канье Уэст отправил фургон роз для Ким Кардашьян - ФОТО
С размахом: Канье Уэст отправил фургон роз для Ким Кардашьян - ФОТО
В День Святого Валентина рэпер поддался всеобщей суматохе и решил порадовать экс-жену. И снова "забыл", что у нее есть новый возлюбленный
2022-02-15T18:18+0400
2022-02-15T18:18+0400
2022-02-15T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст удивил фанатов в День Святого Валентина: музыкант отправил целый фургон роз бывшей жене Ким Кардашьян. Уэст не оставляет попыток наладить отношения с бывшей возлюбленной и игнорирует тот факт, что она строит отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Недавно рэпер расстался с очередной "заменой Ким" и решился на романтический поступок ради экс-жены. 14 февраля Уэст преподнес Кардашьян огромный фургон кроваво-красных роз. В своем аккаунте в Инстаграм рэпер опубликовал фото пикапа, нагруженного цветами с надписью - "Я кристально и четко вижу цель". В подписи к посту Уэст заявил, что понимает, что его считают сумасшедшим, но ведь влюбленным можно простить этого. Также он отметил, что не может отпустить свою семью, и намекнул, что продолжит борьбу. Не так давно рэпер публично высказался в сторону нового парня экс-жены: Канье заявил, что его дети не должны знакомиться с Питом Дэвидсоном и, тем более, проводить с ним время.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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канье уэст, ким кардашьян, зарубежные звезды, шоу-бизнес
С размахом: Канье Уэст отправил фургон роз для Ким Кардашьян - ФОТО
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В День Святого Валентина рэпер поддался всеобщей суматохе и решил порадовать экс-жену. И снова "забыл", что у нее есть новый возлюбленный
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст удивил фанатов в День Святого Валентина: музыкант отправил целый фургон роз бывшей жене Ким Кардашьян.
Уэст не оставляет попыток наладить отношения с бывшей возлюбленной и игнорирует тот факт, что она строит отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Недавно рэпер расстался с очередной "заменой Ким" и решился на романтический поступок ради экс-жены.
14 февраля Уэст преподнес Кардашьян огромный фургон кроваво-красных роз. В своем аккаунте в Инстаграм рэпер опубликовал фото пикапа, нагруженного цветами с надписью - "Я кристально и четко вижу цель". В подписи к посту Уэст заявил, что понимает, что его считают сумасшедшим, но ведь влюбленным можно простить этого.
Также он отметил, что не может отпустить свою семью, и намекнул, что продолжит борьбу.
Не так давно рэпер публично высказался в сторону нового парня экс-жены: Канье заявил, что его дети не должны знакомиться с Питом Дэвидсоном и, тем более, проводить с ним время.
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