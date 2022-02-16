https://sputnik-georgia.ru/20220216/sela-s-davoy---eto-tochka-nevozvrata-buzova-nabrosilas-na-borodinu--264498036.html
"Села с Давой - это точка невозврата": Бузова набросилась на Бородину
"Села с Давой - это точка невозврата": Бузова набросилась на Бородину
Телезвезда очень обижена на свою экс-коллегу по "Дому-2" и не может простить ее предательство
2022-02-16T16:16+0400
2022-02-16T16:16+0400
2022-02-16T16:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова не может простить свою экс-коллегу Ксению Бородину: звезда рассказала о предательстве подруги. Бузова и Бородина работали вместе на проекте "Дом-2". За долгие годы работы звезд в Сети то и дело возникали слухи об их разладах и спорах, но девушки никак не комментировали это и наоборот, всячески подчеркивали, что любят друг друга. Все изменилось, когда Бузова ушла с проекта: Бородина перестала скрывать свои истинные чувства, что шокировало не только фанатов, но и ее экс-коллегу. И теперь Ольга решила высказаться. Бузова подчеркнула, что за все годы работы ни разу не слышала от Бородиной плохого в лицо, "только за глаза, только за спиной". "Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить", - пожаловалась Ольга. Напомним, что после ухода Бузовой с "Дома-2" новым ведущим проекта стал блогер Дава. Именно с ним ведущая рассталась в январе 2021 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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ольга бузова, давид манукян (дава), ксения бородина, российский шоу-бизнес
"Села с Давой - это точка невозврата": Бузова набросилась на Бородину
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Телезвезда очень обижена на свою экс-коллегу по "Дому-2" и не может простить ее предательство
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова не может простить свою экс-коллегу Ксению Бородину: звезда рассказала о предательстве подруги.
Бузова и Бородина работали вместе на проекте "Дом-2". За долгие годы работы звезд в Сети то и дело возникали слухи об их разладах и спорах, но девушки никак не комментировали это и наоборот, всячески подчеркивали, что любят друг друга.
Все изменилось, когда Бузова ушла с проекта: Бородина перестала скрывать свои истинные чувства, что шокировало не только фанатов, но и ее экс-коллегу. И теперь Ольга решила высказаться.
Бузова подчеркнула, что за все годы работы ни разу не слышала от Бородиной плохого в лицо, "только за глаза, только за спиной".
"Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить", - пожаловалась Ольга.
Напомним, что после ухода Бузовой с "Дома-2" новым ведущим проекта стал блогер Дава. Именно с ним ведущая рассталась в январе 2021 года.
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