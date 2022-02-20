https://sputnik-georgia.ru/20220220/aktsiya-s-trebovaniem-osvobodit-saakashvili-proshla-u-rustavskoy-tyurmy-264613964.html

Акция с требованием освободить Саакашвили прошла у руставской тюрьмы

Акция с требованием освободить Саакашвили прошла у руставской тюрьмы

Сторонники экс-президента должны сделать все от себя зависящее, чтобы сократить время его нахождения в тюрьме, заявил лидер оппозиционной партии 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T18:29+0400

2022-02-20T18:29+0400

2022-02-20T18:29+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

единое нацдвижение

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" организовали акцию с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы №12, где отбывает наказание бывший глава государства.Протестующие прибыли к пенитенциарному учреждению на автомобилях, предварительно устроив автопробег от главного офиса партии на Кахетинском шоссе в Тбилиси.В руках участники акции протеста держали флаги Грузии и плакаты с призывами освободить Саакашвили #FreeMisha.Как его словам, сторонники экс-президента должны сделать все от себя зависящее, чтобы сократить время его нахождения в тюрьме.По словам участников акции протеста, акции в поддержку Саакашвили будут носить перманентный характер и проводиться как у здания руставской тюрьмы, так и у Тбилисского городского суда во время процессов над экс-президентом.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, единое нацдвижение, ника мелия