https://sputnik-georgia.ru/20220221/chto-izvestno-o-novoy-devushke-ilona-maska--natashe-basset--264629797.html

Что известно о новой девушке Илона Маска – Наташе Бассет?

Что известно о новой девушке Илона Маска – Наташе Бассет?

Знаменитый изобретатель завел новый роман сразу же после расставания с гражданской женой Граймс 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T13:29+0400

2022-02-21T13:29+0400

2022-02-21T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск завел очередной роман – СМИ разузнали все о его новой девушке Наташе Бассет. Буквально на выходных стало известно, что у Маска появилась новая возлюбленная. Папарацци одного из СМИ подловили пару, выходящими из самолета миллиардера.Вышло так, что Маск уже несколько месяцев состоит в отношениях с 29-летней актрисой из Австралии. СМИ сразу же разузнали всю подноготную Наташи Бассет, а также показали ее Инстаграм. Вот только новые публикации появляются там редко. Наташа Бассет – не только актриса, но и режиссер. Она родилась в Сиднее и окончила Национальный институт драматического искусства. Молодая актриса сыграла главную роль в фильме "Дунгуне", а также в "Последнем прощании". Успела снять свой короткометражный фильм "Воздушный змей", а также снялась в биографическом фильме про Бритни Спирс – "Бритни навсегда". А летом на экраны выйдет картина с ее участием про короля поп-сцены Элвиса Пресли под одноименным названием “Элвис”, где она перевоплотилась в его первую возлюбленную Дикси. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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