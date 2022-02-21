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Что известно о новой девушке Илона Маска – Наташе Бассет?
Что известно о новой девушке Илона Маска – Наташе Бассет?
Знаменитый изобретатель завел новый роман сразу же после расставания с гражданской женой Граймс 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T13:29+0400
2022-02-21T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск завел очередной роман – СМИ разузнали все о его новой девушке Наташе Бассет. Буквально на выходных стало известно, что у Маска появилась новая возлюбленная. Папарацци одного из СМИ подловили пару, выходящими из самолета миллиардера.Вышло так, что Маск уже несколько месяцев состоит в отношениях с 29-летней актрисой из Австралии. СМИ сразу же разузнали всю подноготную Наташи Бассет, а также показали ее Инстаграм. Вот только новые публикации появляются там редко. Наташа Бассет – не только актриса, но и режиссер. Она родилась в Сиднее и окончила Национальный институт драматического искусства. Молодая актриса сыграла главную роль в фильме "Дунгуне", а также в "Последнем прощании". Успела снять свой короткометражный фильм "Воздушный змей", а также снялась в биографическом фильме про Бритни Спирс – "Бритни навсегда". А летом на экраны выйдет картина с ее участием про короля поп-сцены Элвиса Пресли под одноименным названием “Элвис”, где она перевоплотилась в его первую возлюбленную Дикси. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сидней, илон маск, шоу-бизнес
Что известно о новой девушке Илона Маска – Наташе Бассет?
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Знаменитый изобретатель завел новый роман сразу же после расставания с гражданской женой Граймс
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Американский бизнесмен Илон Маск завел очередной роман – СМИ разузнали все о его новой девушке Наташе Бассет.
Буквально на выходных стало известно, что у Маска появилась новая возлюбленная. Папарацци одного из СМИ подловили пару, выходящими из самолета миллиардера.
Вышло так, что Маск уже несколько месяцев состоит в отношениях с 29-летней актрисой из Австралии. СМИ сразу же разузнали всю подноготную Наташи Бассет, а также показали ее Инстаграм. Вот только новые публикации появляются там редко.
Наташа Бассет – не только актриса, но и режиссер. Она родилась в Сиднее и окончила Национальный институт драматического искусства. Молодая актриса сыграла главную роль в фильме "Дунгуне", а также в "Последнем прощании". Успела снять свой короткометражный фильм "Воздушный змей", а также снялась в биографическом фильме про Бритни Спирс – "Бритни навсегда".
А летом на экраны выйдет картина с ее участием про короля поп-сцены Элвиса Пресли под одноименным названием “Элвис”, где она перевоплотилась в его первую возлюбленную Дикси.
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