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Дочери Кети Топурия подарили экзотическое животное – ФОТО
Дочери Кети Топурия подарили экзотическое животное – ФОТО
Такого питомца у прекрасной Оливии еще не было. И имя для него девочка выбрало особенное - тоже экзотическое
2022-02-22T12:07+0400
2022-02-22T12:07+0400
2022-02-22T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. У дочери российской певицы грузинского происхождения Кети Топурия Оливии появился новый питомец – ящерица Бони.Певица поделилась в сторис Instagram новостью о том, что теперь у Оливии новый друг по имени Бони. На кадрах видно желтую ящерицу небольшого размера. Судя по всему, это вид ящериц Эублефар.Топурия предупреждает дочь, что обращаться с новым питомцем надо очень осторожно. Оливия следует советам мамы и берет в руки ящерицу Бони нежно.Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года в 2017-м. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
instagram, кети топурия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
Дочери Кети Топурия подарили экзотическое животное – ФОТО
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Такого питомца у прекрасной Оливии еще не было. И имя для него девочка выбрало особенное – тоже экзотическое
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. У дочери российской певицы грузинского происхождения Кети Топурия Оливии появился новый питомец – ящерица Бони.
Певица поделилась в сторис Instagram
новостью о том, что теперь у Оливии новый друг по имени Бони. На кадрах видно желтую ящерицу небольшого размера. Судя по всему, это вид ящериц Эублефар.
Топурия предупреждает дочь, что обращаться с новым питомцем надо очень осторожно. Оливия следует советам мамы и берет в руки ящерицу Бони нежно.
Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года в 2017-м. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.
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