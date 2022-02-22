https://sputnik-georgia.ru/20220222/docheri-keti-topuriya-podarili-ekzoticheskoe-zhivotnoe--foto-264666220.html

Дочери Кети Топурия подарили экзотическое животное – ФОТО

Дочери Кети Топурия подарили экзотическое животное – ФОТО

Такого питомца у прекрасной Оливии еще не было. И имя для него девочка выбрало особенное - тоже экзотическое

2022-02-22T12:07+0400

2022-02-22T12:07+0400

2022-02-22T12:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

instagram

кети топурия

шоу-бизнес

грузинский шоу-бизнес

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/11/262136829_0:10:1051:601_1920x0_80_0_0_f22d2f178b20589d44920971add3de75.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. У дочери российской певицы грузинского происхождения Кети Топурия Оливии появился новый питомец – ящерица Бони.Певица поделилась в сторис Instagram новостью о том, что теперь у Оливии новый друг по имени Бони. На кадрах видно желтую ящерицу небольшого размера. Судя по всему, это вид ящериц Эублефар.Топурия предупреждает дочь, что обращаться с новым питомцем надо очень осторожно. Оливия следует советам мамы и берет в руки ящерицу Бони нежно.Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года в 2017-м. Маленькая Оливия часто приезжает на родину мамы. Чаще всего она бывает в Тбилиси летом или же на свой день рождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

instagram, кети топурия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес