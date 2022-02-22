https://sputnik-georgia.ru/20220222/kristina-asmus-vpervye-pokazala-svoego-boyfrenda--foto-264677432.html

Кристина Асмус впервые показала своего бойфренда – ФОТО

Кристина Асмус впервые показала своего бойфренда – ФОТО

Звезда не смогла сдержать своих эмоций и опубликовала очень откровенный снимок в соцсетях

2022-02-22T15:39+0400

2022-02-22T15:39+0400

2022-02-22T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников – звезда впервые показала своего нового бойфренда. Еще несколько месяцев назад в Сети ходили слухи, что звезда "Текста" и бывшая жена Гарика Харламова состоит в отношениях с коллегой Романом Евдокимовым. Актер младше Кристины на шесть лет, но, со слов источников, это не мешает счастью влюбленных. Теперь же Асмус решила вывести отношения на публичный уровень и впервые показала нового бойфренда. Откровенные снимки в Инстаграм звезды практически взорвали Сеть. "Обожаю понедельники", – подписала романтичную фотографию знаменитая артистка кино и театра. Из комментариев под постом стало ясно, что Кристина давно перестала скрывать свой роман и представила возлюбленного родителям и дочке Насте. К тому же, звезда давно отошла от развода с Харламовым, который также строит отношения с актрисой и звездой сериала "Гусар" Катериной Ковальчук. Комик даже вывел возлюбленную на открытие своей закусочной в Москве. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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кристина асмус, гарик харламов, российский шоу-бизнес