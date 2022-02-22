https://sputnik-georgia.ru/20220222/modnye-trendy-penelopa-krus-pokazala-dva-yarkikh-obraza-na-vesnu--264680865.html

Модные тренды: Пенелопа Крус показала два ярких образа на весну

Модные тренды: Пенелопа Крус показала два ярких образа на весну

47-летняя актриса вышла на ковровую дорожку и представила новый фильм с другом Антонио Бандерасом

2022-02-22T16:36+0400

2022-02-22T16:36+0400

2022-02-22T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Испанская актриса Пенелопа Крус приковала внимание публики на премьере нового фильма: звезда представила два идеальных, модных образа на весну. Последние годы Пенелопа снималась без остановки. Скоро на экранах кинотеатров появится очередная громкая премьера с ее участием - фильм "Официальный конкурс". В нем она сыграла с коллегой Антонио Бандерасом. Премьера фильма уже состоялась в Мадриде и вызвала ажиотаж среди фанатов. Сыгравшая главную роль Крус сменила сразу два потрясающих наряда и задала новый тон весны 2022. Первым стал костюм от Chanel сиреневого цвета с монограммой модного дома, а также черные босоножки на широком каблуке. Немного позднее актриса продемонстрировала более коктейльный наряд. Пенелопа блистала в длинном платье от Chanel с разрезами и необычным рисунком. Звезда наслаждалась вниманием и позировала фотографам вместе с Бандерасом, который решил остановиться на проверенном образе. Актер надел брюки, кожаную куртку и простую футболку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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пенелопа крус, зарубежные звезды, шоу-бизнес