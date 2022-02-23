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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220223/morgenshtern-podaril-sebe-dorogoy-avtomobil--foto-264668616.html
Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО
Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО
Жизнь скандального рэпера в Дубае, похоже, действительно выглядит, как сказка. По крайне мере такую картинку Алишер транслирует фанатам в соцсетях
2022-02-23T07:07+0400
2022-02-23T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
автомобили
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн подарил себе на 24-й день рождения новый автомобиль.Свой день рождения Алишер Моргенштерн отметил на Кипре вместе с женой Диларой и рэпером Элджеем.После кадров домашней вечеринки, Моргенштерн порадовал поклонников и фотографиями подарка, который сделал сам себе. "Спасибо за подарок, любимый я", – подписал фото рэпер.Cудя по всему, автопарк артиста пополнился Bentley Continental GT, общая стоимость которого составляет 20 млн рублей.После этой публикации последовала следующая, где Алишер сфотографировался на фоне машины, представ в новом образе. Моргенштерн изменил прическу, теперь у артиста косички.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, автомобили, российский шоу-бизнес

Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО

07:07 23.02.2022
© Instagram / morgen_shternРэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) на фоне своей новой машины с шариками
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) на фоне своей новой машины с шариками - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
© Instagram / morgen_shtern
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Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
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Жизнь скандального рэпера в Дубае, похоже, действительно выглядит как сказка. По крайне мере, такую картинку Алишер транслирует фанатам в соцсетях
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн подарил себе на 24-й день рождения новый автомобиль.
Свой день рождения Алишер Моргенштерн отметил на Кипре вместе с женой Диларой и рэпером Элджеем.
После кадров домашней вечеринки, Моргенштерн порадовал поклонников и фотографиями подарка, который сделал сам себе.
"Спасибо за подарок, любимый я", – подписал фото рэпер.
Cудя по всему, автопарк артиста пополнился Bentley Continental GT, общая стоимость которого составляет 20 млн рублей.
После этой публикации последовала следующая, где Алишер сфотографировался на фоне машины, представ в новом образе. Моргенштерн изменил прическу, теперь у артиста косички.
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