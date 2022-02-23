https://sputnik-georgia.ru/20220223/morgenshtern-podaril-sebe-dorogoy-avtomobil--foto-264668616.html

Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО

Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО

Жизнь скандального рэпера в Дубае, похоже, действительно выглядит, как сказка. По крайне мере такую картинку Алишер транслирует фанатам в соцсетях

2022-02-23T07:07+0400

2022-02-23T07:07+0400

2022-02-23T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

автомобили

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264668248_0:154:1050:745_1920x0_80_0_0_6afdac1ebded45e9df9f18898d715bf2.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн подарил себе на 24-й день рождения новый автомобиль.Свой день рождения Алишер Моргенштерн отметил на Кипре вместе с женой Диларой и рэпером Элджеем.После кадров домашней вечеринки, Моргенштерн порадовал поклонников и фотографиями подарка, который сделал сам себе. "Спасибо за подарок, любимый я", – подписал фото рэпер.Cудя по всему, автопарк артиста пополнился Bentley Continental GT, общая стоимость которого составляет 20 млн рублей.После этой публикации последовала следующая, где Алишер сфотографировался на фоне машины, представ в новом образе. Моргенштерн изменил прическу, теперь у артиста косички.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

моргенштерн, дилара зинатуллина, автомобили, российский шоу-бизнес