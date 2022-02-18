https://sputnik-georgia.ru/20220218/s-kem-morgenshtern-otmetil-svoe-24-letie-264523928.html

С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие?

С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие?

Алишер стал уже большим мальчиком и отдыхает на всю катушку - как всегда, под прицелом журналистов

2022-02-18T07:07+0400

2022-02-18T07:07+0400

2022-02-18T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн на свой день рождения отправился на Кипр, отметив праздник с хип-хип исполнителем Элджеем.Свой 24-й день рождения Алишер Моргенштерн решил отметить в компании своей жены Дилары и рэпера Элджея. Пара прилетела к нему на Кипр днем ранее. Сам Элджей переехал на Кипр после получения гражданства.Алишер поделился с поклонниками несколькими фото с отдыха с другом. Ребята арендовали шикарную виллу для празднования, однако гостем был только Элджей.Артисты не стали терять времени и устроили импровизированную студию прямо в доме. Можно предположить, что рэперы готовят новый совместный трек.Сам Моргенштерн также живет в Дубае, однако перебираться туда на совсем и оформлять гражданство другой страны пока не собирается.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, элджей, кипр, дубай, российский шоу-бизнес