https://sputnik-georgia.ru/20220218/s-kem-morgenshtern-otmetil-svoe-24-letie-264523928.html
С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие?
С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие?
Алишер стал уже большим мальчиком и отдыхает на всю катушку - как всегда, под прицелом журналистов
2022-02-18T07:07+0400
2022-02-18T07:07+0400
2022-02-18T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн на свой день рождения отправился на Кипр, отметив праздник с хип-хип исполнителем Элджеем.Свой 24-й день рождения Алишер Моргенштерн решил отметить в компании своей жены Дилары и рэпера Элджея. Пара прилетела к нему на Кипр днем ранее. Сам Элджей переехал на Кипр после получения гражданства.Алишер поделился с поклонниками несколькими фото с отдыха с другом. Ребята арендовали шикарную виллу для празднования, однако гостем был только Элджей.Артисты не стали терять времени и устроили импровизированную студию прямо в доме. Можно предположить, что рэперы готовят новый совместный трек.Сам Моргенштерн также живет в Дубае, однако перебираться туда на совсем и оформлять гражданство другой страны пока не собирается.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, элджей, кипр, дубай, российский шоу-бизнес
С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие?
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Алишер стал уже большим мальчиком и отдыхает на всю катушку – как всегда под прицелом журналистов
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн на свой день рождения отправился на Кипр, отметив праздник с хип-хип исполнителем Элджеем.
Свой 24-й день рождения Алишер Моргенштерн решил отметить в компании своей жены Дилары и рэпера Элджея. Пара прилетела к нему на Кипр днем ранее. Сам Элджей переехал на Кипр после получения гражданства.
Алишер поделился с поклонниками несколькими фото с отдыха с другом. Ребята арендовали шикарную виллу для празднования, однако гостем был только Элджей.
Артисты не стали терять времени и устроили импровизированную студию прямо в доме. Можно предположить, что рэперы готовят новый совместный трек.
Сам Моргенштерн также живет в Дубае, однако перебираться туда на совсем и оформлять гражданство другой страны пока не собирается.
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