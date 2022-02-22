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"Алишеру повезло" – жена Моргенштерна сменила имидж
"Алишеру повезло" – жена Моргенштерна сменила имидж
Новый образ девушки восхитил фанатов популярной пары 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T07:02+0400
2022-02-22T07:02+0400
2022-02-22T07:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара удивила поклонников новым цветом волос – девушка перекрасилась в ярко-рыжий.Дилара выложила серию фото, где сразу бросаются в глаза огненно-рыжие волосы. В комментариях пользователи гадают – блогер действительно поменяла цвет волос или примерила парик.Несмотря на догадки, фолловеры делают комплименты девушке, отмечая, что ей очень идет этот образ.В комментариях Диларе сделали комплименты и по поводу фигуры, ведь на фото девушка предстала в коротких облегающих шортах.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес
"Алишеру повезло" – жена Моргенштерна сменила имидж
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Новый образ девушки восхитил фанатов популярной пары
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара удивила поклонников новым цветом волос – девушка перекрасилась в ярко-рыжий.
Дилара выложила серию фото, где сразу бросаются в глаза огненно-рыжие волосы. В комментариях пользователи гадают – блогер действительно поменяла цвет волос или примерила парик.
Несмотря на догадки, фолловеры делают комплименты девушке, отмечая, что ей очень идет этот образ.
"Алишеру повезло", "ты просто прелесть", "космическая", "бестия", "самая красивая девочка в мире", – пишут пользователи.
В комментариях Диларе сделали комплименты и по поводу фигуры, ведь на фото девушка предстала в коротких облегающих шортах.
Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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