https://sputnik-georgia.ru/20220222/alisheru-povezlo--zhena-morgenshterna-smenila-imidzh-264644325.html

"Алишеру повезло" – жена Моргенштерна сменила имидж

"Алишеру повезло" – жена Моргенштерна сменила имидж

Новый образ девушки восхитил фанатов популярной пары 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T07:02+0400

2022-02-22T07:02+0400

2022-02-22T07:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Жена популярного рэпера Моргенштерна Дилара удивила поклонников новым цветом волос – девушка перекрасилась в ярко-рыжий.Дилара выложила серию фото, где сразу бросаются в глаза огненно-рыжие волосы. В комментариях пользователи гадают – блогер действительно поменяла цвет волос или примерила парик.Несмотря на догадки, фолловеры делают комплименты девушке, отмечая, что ей очень идет этот образ.В комментариях Диларе сделали комплименты и по поводу фигуры, ведь на фото девушка предстала в коротких облегающих шортах.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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