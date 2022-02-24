Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220224/doch-meladze-rasskazala-o-problemakh-s-psikhikoy-posle-ukhoda-ottsa--264752899.html
Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца
Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца
Продюсер оставил супругу и троих детей ради своей подопечной певицы Веры Брежневой
2022-02-24T15:16+0400
2022-02-24T15:30+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
константин меладзе
вера брежнева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623703_0:97:1050:688_1920x0_80_0_0_10923166259d7631f616e2bb4c450603.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дочь композитора Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой – с этим Лия столкнулась после ухода отца из семьи. Меладзе уже больше пяти лет женат на экс-солистке своей группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Супружеская пара не стесняясь демонстрирует фанатам семейную гармонию, любовь и взаимопонимание, несмотря на большую разницу в возрасте. Ради новой возлюбленной Меладзе оставил свою супругу и троих детей, что сильно отразилось на психическом здоровье его младшей наследницы. Только недавно Лия Меладзе смогла признать свои проблемы и простить отца за уход из своей семьи. "На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое", – процитировал слова Лии "Пятый канал". Также девушка рассказала, что ее мудрая мама сделала все, чтобы успокоить детей и объяснила, что отец всегда будет их близким человеком. Именно это помогло наследнице продюсера преодолеть боль.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623703_0:86:1050:874_1920x0_80_0_0_2e44d64551078393522c0d466b1183ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
константин меладзе, вера брежнева, шоу-бизнес

Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца

15:16 24.02.2022 (обновлено: 15:30 24.02.2022)
© Instagram / meladzeliyaДочь композитора Константина Меладзе - Лия
Дочь композитора Константина Меладзе - Лия - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2022
© Instagram / meladzeliya
Подписаться наGoogle news
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Продюсер оставил супругу и троих детей ради своей подопечной – певицы Веры Брежневой
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дочь композитора Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой – с этим Лия столкнулась после ухода отца из семьи.
Меладзе уже больше пяти лет женат на экс-солистке своей группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Супружеская пара не стесняясь демонстрирует фанатам семейную гармонию, любовь и взаимопонимание, несмотря на большую разницу в возрасте.
Ради новой возлюбленной Меладзе оставил свою супругу и троих детей, что сильно отразилось на психическом здоровье его младшей наследницы. Только недавно Лия Меладзе смогла признать свои проблемы и простить отца за уход из своей семьи.
"На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое", – процитировал слова Лии "Пятый канал".
Также девушка рассказала, что ее мудрая мама сделала все, чтобы успокоить детей и объяснила, что отец всегда будет их близким человеком. Именно это помогло наследнице продюсера преодолеть боль.
Читайте также:
Мечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
Семейный кризис? Вера Брежнева улетела на Мальдивы без Меладзе
Как растут чужие дети: Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала