https://sputnik-georgia.ru/20220224/doch-meladze-rasskazala-o-problemakh-s-psikhikoy-posle-ukhoda-ottsa--264752899.html

Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца

Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца

Продюсер оставил супругу и троих детей ради своей подопечной певицы Веры Брежневой

2022-02-24T15:16+0400

2022-02-24T15:16+0400

2022-02-24T15:30+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

константин меладзе

вера брежнева

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258623703_0:97:1050:688_1920x0_80_0_0_10923166259d7631f616e2bb4c450603.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дочь композитора Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой – с этим Лия столкнулась после ухода отца из семьи. Меладзе уже больше пяти лет женат на экс-солистке своей группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Супружеская пара не стесняясь демонстрирует фанатам семейную гармонию, любовь и взаимопонимание, несмотря на большую разницу в возрасте. Ради новой возлюбленной Меладзе оставил свою супругу и троих детей, что сильно отразилось на психическом здоровье его младшей наследницы. Только недавно Лия Меладзе смогла признать свои проблемы и простить отца за уход из своей семьи. "На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое", – процитировал слова Лии "Пятый канал". Также девушка рассказала, что ее мудрая мама сделала все, чтобы успокоить детей и объяснила, что отец всегда будет их близким человеком. Именно это помогло наследнице продюсера преодолеть боль.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

константин меладзе, вера брежнева, шоу-бизнес