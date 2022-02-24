https://sputnik-georgia.ru/20220224/doch-meladze-rasskazala-o-problemakh-s-psikhikoy-posle-ukhoda-ottsa--264752899.html
Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца
Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца
Продюсер оставил супругу и троих детей ради своей подопечной певицы Веры Брежневой
2022-02-24T15:16+0400
2022-02-24T15:16+0400
2022-02-24T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дочь композитора Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой – с этим Лия столкнулась после ухода отца из семьи. Меладзе уже больше пяти лет женат на экс-солистке своей группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Супружеская пара не стесняясь демонстрирует фанатам семейную гармонию, любовь и взаимопонимание, несмотря на большую разницу в возрасте. Ради новой возлюбленной Меладзе оставил свою супругу и троих детей, что сильно отразилось на психическом здоровье его младшей наследницы. Только недавно Лия Меладзе смогла признать свои проблемы и простить отца за уход из своей семьи. "На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое", – процитировал слова Лии "Пятый канал". Также девушка рассказала, что ее мудрая мама сделала все, чтобы успокоить детей и объяснила, что отец всегда будет их близким человеком. Именно это помогло наследнице продюсера преодолеть боль.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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константин меладзе, вера брежнева, шоу-бизнес
Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой после ухода отца
15:16 24.02.2022 (обновлено: 15:30 24.02.2022) Подписаться на
Продюсер оставил супругу и троих детей ради своей подопечной – певицы Веры Брежневой
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дочь композитора Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой – с этим Лия столкнулась после ухода отца из семьи.
Меладзе уже больше пяти лет женат на экс-солистке своей группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Супружеская пара не стесняясь демонстрирует фанатам семейную гармонию, любовь и взаимопонимание, несмотря на большую разницу в возрасте.
Ради новой возлюбленной Меладзе оставил свою супругу и троих детей, что сильно отразилось на психическом здоровье его младшей наследницы. Только недавно Лия Меладзе смогла признать свои проблемы и простить отца за уход из своей семьи.
"На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое", – процитировал слова Лии "Пятый канал".
Также девушка рассказала, что ее мудрая мама сделала все, чтобы успокоить детей и объяснила, что отец всегда будет их близким человеком. Именно это помогло наследнице продюсера преодолеть боль.
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