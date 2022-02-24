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Собаки хотели поиграть с оленятами, но их маме это не понравилось – видео
Собаки хотели поиграть с оленятами, но их маме это не понравилось – видео
Отнюдь не всем животным нравится повышенное внимание к их детенышам, и собаки этот урок наверняка усвоили 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T06:11+0400
2022-02-24T06:11+0400
2022-02-24T06:11+0400
видеоклуб
собака
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Как рассказала автор видео, мимо забора на ее заднем дворе проходила олениха со своими малышами. Ими заинтересовались питомцы девушки, разглядывая через забор и игриво бегая из стороны в сторону. Вот только маме детенышей это не понравилось – внезапно она прыгнула между прутьями в заборе, попутно выломав одно из них, и бросилась на собак. Хозяйке питомцев ничего не оставалось делать, как звать их к себе и заводить в дом.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака
Собаки хотели поиграть с оленятами, но их маме это не понравилось – видео
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Отнюдь не всем животным нравится повышенное внимание к их детенышам, и собаки этот урок наверняка усвоили
Как рассказала автор видео, мимо забора на ее заднем дворе проходила олениха со своими малышами. Ими заинтересовались питомцы девушки, разглядывая через забор и игриво бегая из стороны в сторону. Вот только маме детенышей это не понравилось – внезапно она прыгнула между прутьями в заборе, попутно выломав одно из них, и бросилась на собак. Хозяйке питомцев ничего не оставалось делать, как звать их к себе и заводить в дом.
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