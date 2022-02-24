https://sputnik-georgia.ru/20220224/sobaki-khoteli-poigrat-s-olenyatami-no-ikh-mame-eto-ne-ponravilos--video-264730107.html

Собаки хотели поиграть с оленятами, но их маме это не понравилось – видео

Собаки хотели поиграть с оленятами, но их маме это не понравилось – видео

Отнюдь не всем животным нравится повышенное внимание к их детенышам, и собаки этот урок наверняка усвоили 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T06:11+0400

2022-02-24T06:11+0400

2022-02-24T06:11+0400

видеоклуб

собака

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Как рассказала автор видео, мимо забора на ее заднем дворе проходила олениха со своими малышами. Ими заинтересовались питомцы девушки, разглядывая через забор и игриво бегая из стороны в сторону. Вот только маме детенышей это не понравилось – внезапно она прыгнула между прутьями в заборе, попутно выломав одно из них, и бросилась на собак. Хозяйке питомцев ничего не оставалось делать, как звать их к себе и заводить в дом.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака