https://sputnik-georgia.ru/20220225/khozyain-zastal-schenka-za-igroy-s-babochkoy-vo-dvore--udivitelnoe-video-264767569.html

Хозяин застал щенка за игрой с бабочкой во дворе – удивительное видео

Хозяин застал щенка за игрой с бабочкой во дворе – удивительное видео

Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет, как с давним другом 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T06:44+0400

2022-02-25T06:44+0400

2022-02-25T06:44+0400

собака

видеоклуб

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На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

собака, видеоклуб