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https://sputnik-georgia.ru/20220225/khozyain-zastal-schenka-za-igroy-s-babochkoy-vo-dvore--udivitelnoe-video-264767569.html
Хозяин застал щенка за игрой с бабочкой во дворе – удивительное видео
Хозяин застал щенка за игрой с бабочкой во дворе – удивительное видео
Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет, как с давним другом 25.02.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.Смотрите на видео также:
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Хозяин застал щенка за игрой с бабочкой во дворе – удивительное видео

06:44 25.02.2022
© Twitter / keatxngrantХозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео
Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2022
© Twitter / keatxngrant
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Удивительно, как бабочка ни капли не боится большого существа и действительно с ним играет, как с давним другом
На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.
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