https://sputnik-georgia.ru/20220225/sobaka-dolgo-pytalas-udobno-prilech-na-krovat-i-v-kontse-ispugalas-khvosta--video-264767085.html

Собака долго пыталась удобно прилечь на кровать и в конце испугалась хвоста – видео

Собака долго пыталась удобно прилечь на кровать и в конце испугалась хвоста – видео

Она была настолько занята поиском лучшего положения для сна, что забыла об одной маленькой детали своего тела 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T06:11+0400

2022-02-25T06:11+0400

2022-02-25T06:11+0400

видеоклуб

собака

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На кадрах видно, как собака породы хаски бегает вокруг своей оси на диване, пытаясь лечь в самом удобном положении. И каждый раз ей что-то не то. В конце концов, когда она находит хорошую точку и готовится прилечь, собака резко вскакивает, потому что пугается собственного хвоста. Видимо, она была настолько занята делом, что забыла об этой маленькой детали своего тела.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака