Собака долго пыталась удобно прилечь на кровать и в конце испугалась хвоста – видео
© TikTok / kristianpolitisСобака долго пыталась удобно прилечь на кровать и в конце испугалась хвоста – видео
Она была настолько занята поиском лучшего положения для сна, что забыла об одной маленькой детали своего тела
На кадрах видно, как собака породы хаски бегает вокруг своей оси на диване, пытаясь лечь в самом удобном положении. И каждый раз ей что-то не то. В конце концов, когда она находит хорошую точку и готовится прилечь, собака резко вскакивает, потому что пугается собственного хвоста. Видимо, она была настолько занята делом, что забыла об этой маленькой детали своего тела.
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