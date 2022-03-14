https://sputnik-georgia.ru/20220314/pokhvala-i-upreki-kak-oppozitsionery-otsenili-vystuplenie-zurabishvili-v-parlamente-265206100.html

Похвала и упреки: как оппозиционеры оценили выступление Зурабишвили в парламенте

Похвала и упреки: как оппозиционеры оценили выступление Зурабишвили в парламенте

Вместе со словами благодарности в адрес главы государства прозвучали резкие замечания 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T16:59+0400

2022-03-14T16:59+0400

2022-03-14T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, где, помимо депутатов, присутствовали члены правительства, дипломаты и представители Грузинской православной церкви, неоднозначно оценили грузинские оппозиционеры.Основную часть своего выступления Зурабишвили посвятила тому, как "грешат перед страной" представители власти и оппозиции - их взаимные обвинения наносят вред стране. Президент призвала стороны отказаться от противостояния и объединиться в борьбе с вызовами."Сила в единстве" – президент Грузии обратилась к властям и оппозиции"Спасибо президенту"Одним из первых Зурабишвили поблагодарил экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили считает, что президент Зурабишвили своим выступлением поставила как правящей партии, так и оппозиции "тройку", причем абсолютно заслуженную."Я слышал слишком много выступлений президентов в парламенте, и не только я. Хотел бы с самого начала заявить, что сегодняшнее выступление госпожи Саломе Зурабишвили было одним из самых адекватных среди глав государства. То есть это была попытка как можно более комплексно увидеть проблемы, которые у нас есть, и найти решение", - сказал Давиташвили.По мнению лидера партии "Гирчи", депутата Яго Хвичия заявил, что депутатам стоит учесть совет президента относительно примирения."На самом деле слова, которые я подготовил, основные месседжи, которые я должен сказать, уже были произнесены в этом зале президентом, за что я хотел бы поблагодарить ее", - сказал Хвичия.Что с турне?Зурабишвили во время выступления в парламенте заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные личные встречи в Европе. Зурабишвили встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине."Президент выразила недовольство тем, что она находилась в Европе, встречалась с разными чиновниками, президентами и хотела, чтобы парламент услышал результаты ее поездок. Должен напомнить ей, что она была, но сегодня не является министром иностранных дел. Внешняя политика страны определяется парламентом и правительством", — сказал председатель партии "Европейские социалисты", депутат Фридон Инджия.Зурабишвили заявила, что власти отказали ей в рабочих визитах в Европу>>По словам Инжия, в таком случае президент должна была договориться с членами правительства и парламента - теми, кто определяет внешнюю политику.Вместе с тем Инджия отметил, что хотел бы, чтобы у президента сегодня было больше полномочий."Но для этого потребуются конституционные изменения. У последних президентов в первый период их правления было другое видение, во второй половине - взгляды изменились. Надеюсь, у президента хватит сил выдержать давление. Давление может быть разным и в разных аспектах", — сказал Инджия.Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты">>КритикаОтрицательно выступление президента оценил бывший мэр Тбилиси, оппозиционный политик Гиги Угулава. По словам Угулава, президент должна быть более объективной и не уравнивать ответственность властей и оппозиции."Никто и никогда не уравнивает обязанности власти и оппозиции", - написал Угулава в Facebook.Критику президента не принял и один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили."Простите, но разговоры о том, что оппозиция ездит на Запад и занимается "черным пиаром" страны, простите, но мы стараемся показать вторую, настоящую Грузию, не трусливую", - сказал Хабеишвили.Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили>>Он, как и Угулава, считает, что если Зурабишвили действительно хочет примирить стороны и заняться делом, то должна помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по двум уголовным делам. Он приговорен к шести годам тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта, гиги угулава, фридон инджия, европа, аналитика, обзоры