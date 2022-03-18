https://sputnik-georgia.ru/20220318/putin-zafiksiroval-porazhenie-zapada-265319607.html

Путин зафиксировал поражение Запада

Путин зафиксировал поражение Запада

Почему совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов России стало хитом мировых СМИ? 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T13:34+0400

2022-03-18T13:34+0400

2022-03-18T13:56+0400

россия

аналитика

в мире

европа

youtube

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264215418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64e4732794a0f735a26fc72db9458ac2.jpg

Интересное, но вроде бы сугубо внутреннее мероприятие с участием высших должностных лиц Российской Федерации — совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта — внезапно оказалось хитом мировой медийной повестки. Причиной этому стала речь президента Путина. Ее передавали информационные агентства, пересказывали газеты, выкладывали даже во вражеский YouTube. С помощью интернет-переводчиков ее читали и слушали простые люди по всему миру, пишет автор РИА Новости.Россия сейчас живет под таким оглушительным информационным огнем, по нам так палят все западные масс-медиа, что нам кажется порой, будто кроме этой блокады ничего и нет. Но на самом деле это не так. Миллиардам людей во всем мире давно понятно, что англосаксонские "влиятельные" СМИ врут как дышат. В случае Украины масштаб этого вранья потрясает даже ко многому привыкших западных обывателей. И они ищут правду. Был свой интерес проштудировать речь российского президента и у западного истеблишмента. Россия сегодня настоящий полигон для их тотальной войны: политической, финансовой, санкционной. Нужно же посмотреть, как работают стратегии и работают ли вообще.Вот британская Financial Times смакует тяжелые последствия "западного наказания России" — так они называют воровство наших денег — и цитирует фразу Путина о том, что сегодняшний кризис повлечет за собой "глубокие структурные изменения в российской экономике и они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы".Это предположение с удовольствием упоминает и агентство Bloomberg, которое наш дипломат удачно сравнил с вонючим сыром. Но оба издания вынуждены отметить уверенность президента России в том, что страна только выиграет, обретя независимость от Запада.Экономический блицкриг действительно не удался, признают западные СМИ. Однако играть вдолгую на этом поле невозможно — именно потому, что Запад сам обрубил те рычаги, которыми мог бы воздействовать на нашу экономику.Натурально, ни одно из западных медиа не осмелилось процитировать рассуждения Путина о том, что их страны, в сущности, переживают сейчас свой дефолт, доллар не может быть резервной валютой, а так называемые первоклассные активы полностью скомпрометированы, потому что их в любой момент могут украсть. Табуированы оказались и слова о том, что доминированию стран Запада в политике и экономике пришел конец.Никто не рискнул и опубликовать обращение президента к гражданам западных стран, хотя вот уж с чем действительно стоило ознакомиться тамошнему населению. "Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, — сказал Путин, — что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций". Ну как такое можно печатать на Западе?Зато все западные медиа сконцентрировались на "виллах в Майями и французской Ривьере", на "предателях и подонках". Этот яркий пассаж практически вся пресса процитировала в заголовках. Конечно, стиль его запоминается. Но почему именно эта тема стала болевой точкой для наших западных контрагентов?Казалось бы, им стоило подумать над словами Путина о том, что их элиты загоняют в нищету народные массы и подрывают мировое доверие к резервным валютам. Это на самом деле вопрос выживания западных государств. Но нет, все сконцентрировались на "предателях и подонках". Некоторые даже отдельно выложили на YouTube именно этот пассаж. Его подробно обсудило даже сугубо оборонное американское интернет-издание Military.com.Штука в том, что тут Путин действительно зафиксировал поражение Запада, чья долгосрочная, рассчитанная на десятилетия стратегия в отношении таких больших и сложных стран, как Россия, заключалась в том, чтобы воспитывать в ней предельно проамериканский средний класс. А потом, опираясь на него, прокручивать свои гешефты на подконтрольной территории: путчи, майданы, гражданские войны.Эта стратегия прекрасно работала в Европе. Помните, как помешанные на американском джазе и кинематографе французские студенты сносили де Голля? Потом она, словно цунами, пошла по Восточной Европе, переформатировала практически все — за исключением Белоруссии — постсоветское пространство. Но в России внезапно дала сбой.То ли дело в масштабах страны и географических, и исторических, то ли в извечном скептицизме и здравом смысле русского народа. Как бы то ни было, но американское влияние у нас оказалось довольно поверхностным. Нет, понятное дело, люди ходили в "Макдональдс" и смотрели голливудское кино, но сейчас отмена всего этого практически ни для кого не стала трагедией, не считая нескольких городских сумасшедших.Как раньше русские с большим подозрением читали советскую прессу, вечно выискивая там что-то между строк, так и сегодня они проявляют тот же здоровый иммунитет к западной пропаганде, какой бы оголтелой она ни была. Одно дело — американские кроссовки и рэп, совсем другое — когда за это тебе предлагают сдать свою страну. Дураков нет менять суверенитет на кроссовки.А если и были когда-то иллюзии относительно Запада, то за последние две недели он их сам же и разрушил до основанья. Ну если даже сейчас у наших граждан отнимают в США и Европе накопления и дома, если гонят с работы, а их детей из школ, то что же с ними сделают дальше, если страна даст слабину? Да не уничтожат ли попросту, чтоб два раза не вставать?Наш умный, образованный, огонь и воду прошедший и небогатый по западным меркам средний класс пресловутую пятую колонну в большинстве своем не поддерживает. И все это сегодня видят. И это такой прокол западных контрагентов, что они не знают, как дальше быть.Поэтому пытаются грубо и наивно нагнетать, выдавая спокойные слова Путина за какие-то "репрессии". "Леденящее кровь предупреждение для Запада и олигархов", — разжигает Daily Mail. "Путин в поиске предателей", — пишет канадская CBC. "Путин нападает на прозападных россиян, сигнализируя о приближении репрессий", — старается New York Times.Господи ты боже мой. Речь шла всего-навсего о том, что отдельные прозападные граждане теряя штаны побежали из России при первом намеке на угрозу для их благополучия. Потом, как нетрудно догадаться, они вернутся к нам за новыми ништяками. Но общественное мнение в стране будет уже не столь к ним благосклонно. Произойдет самоочищение общества, самоочищение его менталитета и культурного поля. Вот и все.На самом деле, коллективный Запад уже эпично обламывался с этой своей стратегией вестернизации среднего класса. Она не сработала в Китае, хотя вот уж где буржуазия американизирована до предела. Понтовый шмот и очереди за айфонами, безудержное демонстративное потребление и неутомимая погоня за западными трендами, страсть к деньгам и игре на бирже — да-да, об этом не любит писать "Жэньминь Жибао", но все это про китайский средний класс. И тем не менее его никак не удается раскачать на уничтожение своей страны. Хотя как старались! Десятилетиями: от Тяньаньмэнь до "революции зонтиков".Очень характерно, что сегодня китайцы в массе своей одобряют спецоперацию России на Украине. С огромным интересом приглядываются к ней в Азии, Африке, Южной Америке. Наша страна дает народам пример успешного выхода из неоколониалистской западной модели. С одной стороны, это смелое противостояние Западу всеми средствами, включая военные. С другой — умное, кропотливое выстраивание новой жизни, новой экономической модели, нового миропорядка. Миропорядка, в котором навсегда закончилось "глобальное доминирование западных стран в политике и в экономике".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220317/putin-rasskazal-kak-budet-zhit-rossiya-v-usloviyakh-sanktsiy---video-265296917.html

https://sputnik-georgia.ru/20220316/operatsiya-na-ukraine-sanktsii-i-travlya-rossiyan---putin-vyskazalsya-po-samym-ostrym-voprosam-265276815.html

https://sputnik-georgia.ru/20220311/putin-provel-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-rf---video-265157670.html

https://sputnik-georgia.ru/20220311/265153188.html

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

россия, аналитика, в мире, европа, youtube, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, колумнисты