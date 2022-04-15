https://sputnik-georgia.ru/20220415/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-235-266002654.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 235

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 235

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 инфицированных 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 235, скончались 5 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 707 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 496 человек, а с начала пандемии – 1 633 338. Скончались 16 788.За сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, в том числе 18 357 на антиген и 1 961 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,34%.К этому времени сделано 2 871 126 прививок, в том числе за последние сутки – 1 113.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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