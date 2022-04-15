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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 235
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 235
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 инфицированных 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 235, скончались 5 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 707 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 496 человек, а с начала пандемии – 1 633 338. Скончались 16 788.За сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, в том числе 18 357 на антиген и 1 961 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,34%.К этому времени сделано 2 871 126 прививок, в том числе за последние сутки – 1 113.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе &gt;&gt;&gt;Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 235

11:01 15.04.2022 (обновлено: 12:02 15.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди в городе Мцхета в масках
Эпидемия коронавируса - люди в городе Мцхета в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 инфицированных
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 235, скончались 5 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 652 707 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 496 человек, а с начала пандемии – 1 633 338. Скончались 16 788.
За сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, в том числе 18 357 на антиген и 1 961 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,16%, за последние 14 дней – 1,58%, за последние семь дней – 1,34%.
К этому времени сделано 2 871 126 прививок, в том числе за последние сутки – 1 113.
Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 349 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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